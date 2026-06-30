Aprire una riflessione sul futuro del centrosinistra calabrese e costruire un nuovo progetto politico capace di tornare competitivo alle prossime sfide elettorali. È questo l'obiettivo dell'incontro pubblico promosso dall'associazione I Riformisti, in programma giovedì 2 luglio, alle 17.30, al Museo del Presente di Rende.

L'iniziativa, dal titolo "Il progetto riformista per tornare a vincere in Calabria", si propone come un momento di confronto politico e culturale aperto ad amministratori locali, movimenti civici, rappresentanti delle forze politiche e cittadini interessati a contribuire alla definizione di una nuova proposta per la regione.

Secondo i promotori, il centrosinistra attraversa una fase di profonda difficoltà, segnata da una evidente crisi identitaria che rende necessario un ripensamento dell'intero campo progressista.

«Se vogliamo davvero tornare a vincere e governare questa Regione – afferma il segretario regionale dei Riformisti, Salvatore Magarò – dobbiamo colmare quel vuoto politico che il Partito Democratico da solo non riesce a riempire. Serve una nuova spinta ideale e organizzativa: il nostro progetto politico nasce proprio per aggregare tutte le forze sane, laiche, socialiste e riformiste della Calabria intorno a programmi chiari, fattibili e innovativi».

L'incontro rappresenterà l'occasione per discutere strategie, contenuti e prospettive di un'area riformista che punta a rafforzare il dialogo tra le diverse componenti del centrosinistra, con l'obiettivo dichiarato di costruire un'alternativa di governo credibile per la Calabria.