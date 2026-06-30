Un incontro pubblico per illustrare alle imprese le opportunità offerte dal nuovo Bando Aiuti previsto nell'ambito di Agenda Urbana 2021-2027. È l'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Rende, in programma mercoledì 1° luglio, alle ore 18, al Cinema Santa Chiara, nel cuore del centro storico.

L'appuntamento è rivolto in particolare a imprenditori, commercianti, artigiani e a quanti intendono avviare o sviluppare un'attività economica, con un'attenzione specifica alle agevolazioni previste per chi sceglierà di investire nel borgo antico.

Obiettivo dell'incontro è presentare nel dettaglio il bando e fornire tutte le informazioni utili per accedere ai finanziamenti previsti dalla nuova programmazione di Agenda Urbana.

Complessivamente sono disponibili 750 mila euro di contributi, dei quali 400 mila euro saranno destinati alle imprese che decideranno di insediarsi o investire nel centro storico di Rende, nell'ottica di favorirne la riqualificazione economica e commerciale.

Ad aprire la parte tecnica sarà la relazione dell'ingegnere Carlo Consoli, che illustrerà i contenuti dell'avviso pubblico, le modalità di partecipazione e le opportunità offerte alle imprese. Al termine è previsto un confronto con il pubblico, durante il quale gli amministratori comunali risponderanno ai quesiti dei partecipanti e forniranno chiarimenti sugli aspetti operativi del bando.

Le conclusioni saranno affidate al sindaco di Rende, Sandro Principe, che illustrerà la strategia dell'amministrazione per sostenere il rilancio del centro storico attraverso gli strumenti messi a disposizione da Agenda Urbana 2021-2027.