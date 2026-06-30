L'Amministrazione comunale punta su trasparenza ed efficienza: gli interventi saranno pubblicati preventivamente e affidati a sette squadre di Rende Servizi, tre delle quali composte dai nuovi assunti

Prosegue la pubblicazione degli interventi per la pulizia del verde pubblico sulla base della condivisione preventiva tra l’Amministrazione e gli uffici comunali e Rende Servizi, il braccio operativo del Comune. Con la pubblicazione degli interventi sul territorio, contiamo di rendere trasparente l’attività di manutenzione del verde e, allo stesso tempo, più efficienti gli interventi, oggi possibili grazie all’incremento di forza lavoro. Se ne occuperanno i dipendenti di Rende Servizi, organizzati in sette squadre, di cui tre costituite dai nuovi assunti.

Di seguito l’elenco degli che inizieranno il primo luglio:

Squadra 1

Mercoledì1 luglio: via Volta;

Giovedì 2 luglio: via Volta;

Venerdì 3 luglio: via Kennedy;

Sabato 4 luglio: via Kennedy;

Lunedì 6 luglio: via Kennedy;

Martedì 7 luglio: via Kennedy – via Panagulis.

Squadra 2

Mercoledì1 luglio: via Costantinopoli - sotto le mura e, a seguire, tutto il Centro

Storico;

Giovedì 2 luglio: via Costantinopoli - sotto le mura e, a seguire, tutto il Centro

Storico;

Venerdì 3 luglio: via Costantinopoli - sotto le mura e, a seguire, tutto il Centro

Storico;

Sabato 4 luglio: montaggio palco Santo Stefano;

Lunedì 6 luglio: via Bell’Arintha - sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a

seguire tutto il Centro Storico;

Martedì 7 luglio: via Bell’Arintha - sotto le mura (Paramuro per rischio incendi) e, a

seguire, tutto il Centro Storico.

Squadra 3

Mercoledì 1 luglio: via Salerno

Giovedì 2 luglio: complesso City Garden;

Venerdì 3 luglio: complesso City Garden;

Sabato 4 luglio: complesso City Garden;

Lunedì 6 luglio: complesso City Garden;

Martedì 7 luglio: complesso City Garden.

Squadra 4

Mercoledì 1 luglio: viale Principe;

Giovedì 2 luglio: viale Principe;

Venerdì 3 luglio viale Principe;

Sabato 4 luglio: viale Principe;

Lunedì 6 luglio: viale Principe;

Martedì 7 luglio: Viale Principe.

Squadra 1 (nuova)