La nomina era arrivata nel maggio scorso, quando il revisore legale tributarista aveva assunto il controllo politico nel territorio compreso tra Tortora ed Amantea. Oggi la decisione di lasciare

Ennio Galliano Iannelli ha restituito la tessera dell'iscrizione alla Democrazia Cristiana e rimesso le deleghe di commissario della costa tirrenica cosentina, incarico che aveva assunto nel maggio scorso. Il professionista cetrarese lo ha comunicato ai vertici del partito nella giornata odierna.

Chi è Ennio Galliano Iannelli

Ennio Galliano Iannelli, 70 anni, è un revisore legale tributarista di Cetraro, cittadina che aveva già sposato il nuovo progetto della nuova Democrazia Cristiana con la nomina di segretario cittadino conferita a Vincenzo Cesareo , storico ex dirigente sanitario, oggi in pensione.

Galliano Iannelli è sempre stato attivo sul fronte politico. Giovanissimo, si candidò alla Provincia di Cosenza da responsabile dei club di Forza Italia della costa tirrenica, incassando oltre il 25% dei consensi e oltre 2mila preferenze.