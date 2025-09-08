La nomina era arrivata nel maggio scorso, quando il revisore legale tributarista aveva assunto il controllo politico nel territorio compreso tra Tortora ed Amantea. Oggi la decisione di lasciare
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Ennio Galliano Iannelli ha restituito la tessera dell'iscrizione alla Democrazia Cristiana e rimesso le deleghe di commissario della costa tirrenica cosentina, incarico che aveva assunto nel maggio scorso. Il professionista cetrarese lo ha comunicato ai vertici del partito nella giornata odierna.
Chi è Ennio Galliano Iannelli
Ennio Galliano Iannelli, 70 anni, è un revisore legale tributarista di Cetraro, cittadina che aveva già sposato il nuovo progetto della nuova Democrazia Cristiana con la nomina di segretario cittadino conferita a Vincenzo Cesareo , storico ex dirigente sanitario, oggi in pensione.
Galliano Iannelli è sempre stato attivo sul fronte politico. Giovanissimo, si candidò alla Provincia di Cosenza da responsabile dei club di Forza Italia della costa tirrenica, incassando oltre il 25% dei consensi e oltre 2mila preferenze.
Inoltre, in passato ha rivestito il ruolo di presidente dell'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali e Revisori dei Conti di Paola, prima della nascita dell'albo unico, diventato Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Paola. Anche per quest'ultimo, ha rivestito un ruolo di rilievo, diventandone vicepresidente per due mandati.