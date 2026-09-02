La nuova via Reggio Calabria entra nella fase conclusiva del suo lungo iter amministrativo. Ad annunciarlo è il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che parla di un passaggio decisivo verso l’avvio dei lavori della bretella destinata a correre parallelamente a via Popilia e a contribuire al riordino della viabilità cittadina.

«Siamo finalmente arrivati alla fase conclusiva dell’iter per la realizzazione della nuova via Reggio Calabria», afferma Caruso, sottolineando come l’amministrazione abbia dovuto affrontare «tante difficoltà burocratico-amministrative» e una serie di problematiche che per anni avevano impedito l’apertura del cantiere.

L’opera è considerata strategica soprattutto per alleggerire il traffico lungo via Popilia, oggi interessata da una circolazione spesso intensa e congestionata. La nuova arteria dovrebbe infatti consentire una distribuzione più fluida dei flussi veicolari in un’area resa ancora più delicata dalle trasformazioni che hanno interessato Viale Parco con la realizzazione del Parco del Benessere.

Tra i principali nodi affrontati dall’amministrazione c’è stata la necessità di riaprire l’interlocuzione con la ditta aggiudicataria della gara, risalente indicativamente al 2021, ma mai arrivata all’avvio effettivo dei lavori. A questo si sono aggiunte le problematiche relative ad alcune procedure di esproprio rimaste incomplete.

«Ci siamo trovati davanti a una vera e propria matassa amministrativa», evidenzia Caruso, che attribuisce il risultato al lavoro dell’assessore Damiano Covelli, del precedente delegato e del dirigente Francesco Azzato.

Secondo quanto annunciato dal sindaco, entro poche settimane potranno partire i lavori del secondo lotto, mentre per il primo lotto saranno portati in Consiglio comunale i provvedimenti necessari a consentire la prosecuzione dell’iter.

Per l’amministrazione, il completamento della bretella rappresenta un tassello importante della strategia complessiva sulla mobilità urbana.

«La necessità di intervenire su via Reggio Calabria è diventata ancora più evidente alla luce delle profonde modifiche che hanno interessato Viale Parco», osserva Caruso, ribadendo l’obiettivo di dotare la città di una viabilità «più funzionale e adeguata alle esigenze della città».

Il sindaco e l’assessore Covelli rivendicano infine il metodo seguito per affrontare la vicenda, accostandolo a quello utilizzato per il Parco del Benessere: recuperare opere ferme da tempo, superare gli ostacoli amministrativi e riportarle a una funzione concreta.

«Apriremo finalmente un cantiere che non è mai partito e che la comunità cosentina attende da tempo», sostengono Caruso e Covelli. «Non è soltanto la realizzazione di un’opera, ma un intervento che si inserisce nella strategia complessiva di riordino e ammodernamento della mobilità urbana».