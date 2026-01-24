È conto alla rovescia per il rimpasto nell’amministrazione comunale di Cosenza. Rimpasto che arriva dopo periodi di forti tensioni all’interno della maggioranza che governa Palazzo dei Bruzi e contrasti altrettanto forti nelle varie correnti dei partiti, in particolar modo nel Partito Democratico, con il casus belli da individuare nell’assenza di alcuni consiglieri della governance nel consiglio comunale del 19 dicembre. Una mancanza che ha portato momentaneamente alla non approvazione del bilancio. Ad ogni modo, Franz Caruso ai nostri microfoni fissa un arco di tempo molto ristretto per la presentazione della nuova giunta.

«Ho terminato – dice il primo cittadino – un giro di consultazione e di informazione delle forze politiche e dei movimenti civici che sostengono la mia amministrazione e, nella prossima settimana, annuncerò quella che sarà la nuova giunta». Anche se non c’è una data, dunque, le ufficialità arriveranno nei prossimi sette giorni. Anche se più di qualche nome è stato già fatto (senza smentite di sorta)

Nuova giunta comunale, chi entra e chi esce

Uscirà sicuramente Francesco De Cicco, eletto in Regione, che ha già annunciato la prosecuzione del percorso di collaborazione con il sindaco e ha anche indicato come nuovo ingresso quello di Gianluca Orrico. Dovrebbero essere almeno altri due i volti inediti che prenderanno posto negli scranni della giunta: oltre a Orrico, infatti, sono previsti gli arrivi di Varchera e Branda con deleghe rispettivamente all’ambiente e alle attività produttive. Proprio l’ex direttore di Confindustria, nella giornata di ieri, era al fianco del sindaco nelle celebrazioni della polizia locale svoltesi a Palazzo dei Bruzi.

Per le uscite è in bilico anche il capogruppo PD Francesco Alimena, attualmente delegato a CIS e Agenda Urbana. Era lui uno dei grandi assenti nella votazione del 19 dicembre scorso, individuata come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. A questo, nelle frizioni interne al PD, si aggiunge anche la posizione di vicesindaco: il circolo locale spinge per Giuseppe Mazzuca, attuale presidente del consiglio comunale, al posto di Maria Locanto, che invece preme per restare in sella.