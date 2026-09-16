Dieci poliziotti resteranno nel capoluogo, gli altri saranno distribuiti tra Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Diamante

Trentacinque nuovi poliziotti sono stati assegnati alla Questura di Cosenza e ai quattro Commissariati distaccati presenti sul territorio provinciale. Gli agenti hanno preso servizio con decorrenza dal 14 settembre 2026.

Il questore della provincia di Cosenza, Antonio Borelli, ha accolto i nuovi arrivati, tutti appartenenti al ruolo degli assistenti e agenti della Polizia di Stato.

Dieci unità resteranno nella Questura del capoluogo, mentre le altre 25 saranno distribuite tra i Commissariati di Paola, Castrovillari, Corigliano-Rossano e Diamante.

La distribuzione nei Commissariati

La parte più consistente del nuovo contingente è stata destinata al Commissariato di Diamante, che riceverà 17 agenti.

Al Commissariato di Paola andranno quattro poliziotti. Due unità saranno assegnate a Castrovillari e altre due a Corigliano-Rossano.

La ripartizione è stata stabilita dal Dipartimento della Pubblica sicurezza nell’ambito di un progetto nazionale finalizzato a rafforzare gli organici nelle aree considerate maggiormente sensibili sotto il profilo del controllo del territorio.

Come saranno distribuiti

Questura di Cosenza: 10 agenti Commissariato di Diamante: 17 agenti Commissariato di Paola: 4 agenti Commissariato di Castrovillari: 2 agenti Commissariato di Corigliano-Rossano: 2 agenti

Il progetto del Dipartimento

Secondo quanto comunicato dalla Questura, le assegnazioni rientrano in uno specifico progetto promosso dal capo della Polizia e direttore generale della Pubblica sicurezza, il prefetto Vittorio Pisani.

L’obiettivo è incrementare la presenza degli agenti nelle zone del Paese nelle quali il rafforzamento del controllo viene considerato particolarmente necessario per contrastare la criminalità organizzata e quella diffusa.

Il piano interessa quindi tanto le strutture dei capoluoghi quanto i presìdi territoriali, chiamati a rispondere alle esigenze di aree geograficamente estese e caratterizzate da differenti criticità operative.

Rafforzate Volanti e Ufficio Immigrazione

I dieci agenti assegnati alla Questura di Cosenza contribuiranno a incrementare gli organici di alcuni reparti considerati centrali per l’attività quotidiana della Polizia di Stato.

Tra questi figurano le Squadre Volanti, impegnate nel pronto intervento e nel controllo della città, il Nucleo Servizi e l’Ufficio Immigrazione.

L’effettiva distribuzione interna terrà conto delle esigenze operative della Questura e della necessità di rafforzare le attività di prevenzione, vigilanza e risposta alle richieste dei cittadini.

Il potenziamento dei presìdi territoriali

Le 25 unità destinate ai Commissariati dovranno contribuire a migliorare la capacità operativa della Polizia nelle diverse aree della provincia.

L’assegnazione di 17 agenti a Diamante rappresenta l’intervento numericamente più rilevante. Il Commissariato copre un’area del Tirreno cosentino caratterizzata da un notevole aumento delle presenze durante la stagione turistica e da esigenze di controllo distribuite su più centri.

Le altre unità rafforzeranno i presìdi di Paola, Castrovillari e Corigliano-Rossano, territori estesi e differenti per caratteristiche geografiche e sociali.

Il saluto del questore Borelli

Durante l’accoglienza, il questore Antonio Borelli ha rivolto ai 35 poliziotti gli auguri per l’avvio della nuova esperienza professionale nella provincia di Cosenza.

I nuovi agenti entreranno immediatamente negli organici delle strutture alle quali sono stati destinati e saranno impiegati nelle attività di istituto.

L’arrivo del contingente incrementa la disponibilità di personale per il controllo del territorio, i servizi di prevenzione, le attività amministrative e gli interventi condotti dai Commissariati.