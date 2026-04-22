La comunità diventa protagonista del decoro del verde e del restauro dei piccoli spazi e arredi urbani. L’assessore Orrico: «La città appartiene a chi la vive»

La cura della città non è un compito delegato a pochi, ma un impegno collettivo che nasce dal basso. L’Amministrazione Comunale di Cosenza accelera con decisione sull’attuazione del Regolamento per la gestione condivisa dei Beni Comuni, uno strumento strategico, basato sulla sussidiarietà orizzontale sancita dall’art. 118, comma 4 della Costituzione, che trasforma il rapporto tra istituzioni e residenti.

L’obiettivo dell’Assessore Orrico è chiaro: rendere pienamente esecutivo ciò che già esiste, passando dalla teoria alla pratica per una gestione comunitaria del territorio. Al centro di questa visione si pone l’iniziativa Semi di Cittadinanza, promossa dall’Assessore al Verde Pubblico, Decoro Urbano e Servizi Connessi - Quartieri e Frazioni, Giovanni Gianluca Orrico.

L’iniziativa invita comitati, cittadini, imprese e associazioni a pianificare insieme il futuro dei piccoli spazi urbani - aiuole, micro-aree verdi e arredo di quartiere - superando la logica del volontariato occasionale per approdare a una cura costante e condivisa. L’iniziativa mette a sistema e dà attuazione operativa alle previsioni del regolamento e alle precedenti deliberazioni di giunta Il Cittadino come Custode del Quartiere Il cuore pulsante di questo modello è il Patto di Collaborazione, lo strumento giuridico che permette a singoli o associati di agire alla pari con il Comune.

In questa pianificazione, l’Assessorato al Verde Pubblico, Decoro Urbano e Servizi Connessi - Quartieri e Frazioni non cala decisioni dall’alto, ma garantisce il supporto tecnico e il coordinamento necessario affinché i cittadini possano prendersi cura del proprio “pezzo di città”.

Una novità sostanziale dell’iniziativa è il coinvolgimento di singoli cittadini e artigiani, spesso in pensione, che desiderano mettere la propria maestria a disposizione della comunità. L’obiettivo è duplice: Permettere a chi possiede “il saper fare” di restaurare piccoli elementi urbani o curare arredi con tecniche artigianali d’eccellenza.

Workshop e Trasmissione: Organizzare momenti di incontro e laboratori dove gli artigiani del passato trasmettono ai giovani una manualità preziosa che rischia di andare perduta. «Stiamo mettendo a sistema quanto previsto dal regolamento: la città è di chi la vive - dichiara l’Assessore Giovanni Gianluca Orrico. Con questi “Semi di Cittadinanza” vogliamo che ogni cittadino, ogni comitato, ogni impresa si senta custode dei beni comuni, di un’aiuola o di una piazzetta o di una semplice panchina o di qualunque altro elemento di decoro urbano.

Per garantire la massima trasparenza e operatività, l’Amministrazione si basa sui seguenti pilastri normativi: Articolo 118 della Costituzione Italiana: Il principio di sussidiarietà orizzontale che invita gli enti locali a favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale. Regolamento Beni Comuni (Delibera n. 26/2018): Il documento fondamentale che definisce le forme di collaborazione per la rigenerazione urbana, di cui oggi si sollecita la piena applicazione.

Esecutività della Giunta: L’atto del 2 maggio 2022 con cui la Giunta ha approvato lo schema di proposta, rendendo di fatto possibile e immediata la sottoscrizione dei patti. Link Utili e Come Iniziare Tutti i soggetti interessati possono scaricare la documentazione necessaria ai seguenti link: Sito Ufficiale Comune di Cosenza Modulistica Patti di Collaborazione.

Il portale dove reperire i moduli già deliberati per presentare il proprio progetto. Portale Amministrazione Trasparente: Per consultare gli atti amministrativi correlati. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono rivolgersi direttamente agli uffici dell’Assessorato al Verde Pubblico e ai Quartieri presso la sede comunale.