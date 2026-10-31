Il 16 novembre la cerimonia alla Camera dei Deputati. Il riconoscimento della Federazione Italiana Cuochi è assegnato nella categoria Giovani Cuochi

Lo chef Danilo Liparoti, alla guida della cucina di Dalì Ristorante a Santa Caterina Albanese, sarà tra i premiati nella categoria Giovani Cuochi dell’Albo d’Oro dei Cuochi. La cerimonia, promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, si terrà il 16 novembre 2026 a Roma, nella Nuova Aula dei Gruppi Parlamentari presso la Camera dei Deputati.

L’annuncio arriva dal ristorante del Cosentino, che collega il riconoscimento al percorso professionale dello chef e al progetto gastronomico sviluppato in Calabria.

Il riconoscimento a Danilo Liparoti nella categoria Giovani Cuochi

L’Albo d’Oro dei Cuochi è un’iniziativa della Federazione Italiana Cuochi dedicata ai professionisti che contribuiscono alla crescita della cucina italiana e alla valorizzazione del suo patrimonio gastronomico e del Made in Italy.

Liparoti parteciperà alla cerimonia nella categoria Giovani Cuochi. L’appuntamento romano offrirà allo chef l’occasione di presentare il proprio percorso e la realtà nella quale lavora a Santa Caterina Albanese.

Dalì Ristorante e il legame con Santa Caterina Albanese

Dalì Ristorante si trova in una dimora in pietra del Settecento, immersa nel verde. Il progetto nasce con l’obiettivo dichiarato di valorizzare le risorse e l’identità del territorio calabrese attraverso una proposta di ristorazione contemporanea.

La cucina guidata da Liparoti comprende un menu degustazione alla cieca e una carta stagionale. L’impostazione descritta dal ristorante mette in relazione memoria gastronomica, tecniche moderne e attenzione alle materie prime.

Il legame con le origini e con il territorio rappresenta il filo conduttore del progetto, che punta a raccontare i sapori locali attraverso il lavoro in cucina.