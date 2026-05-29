Il rendiconto di gestione 2025 approda in Consiglio comunale a Cosenza. Il presidente dell’assemblea, Giuseppe Mazzuca, ha convocato il civico consesso per mercoledì 3 giugno, alle 15.30, nella sala delle adunanze di Palazzo dei Bruzi.

La seduta si annuncia particolarmente articolata, con diversi punti all’ordine del giorno legati alla gestione finanziaria dell’Ente, ai debiti fuori bilancio, alla definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali, alla variazione urgente al bilancio di previsione e ad alcuni temi rinviati nelle precedenti riunioni del Consiglio.

Rendiconto 2025 al centro della seduta

Il punto principale della seduta sarà l’approvazione del rendiconto di gestione 2025, documento contabile che fotografa l’andamento finanziario dell’Ente e rappresenta uno dei passaggi più rilevanti nella vita amministrativa del Comune.

In aula arriverà anche la risposta a un’interrogazione presentata nel febbraio scorso dal consigliere comunale Giuseppe d’Ippolito. Tra gli argomenti in discussione figura inoltre il riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo esecutivo, ai sensi dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali.

Definizione agevolata e variazione di bilancio

Il Consiglio sarà chiamato a discutere anche la modifica del regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, approvato con deliberazione consiliare numero 13 del 25 marzo 2026.

Alla discussione e all’approvazione dell’aula sarà portata anche la ratifica della variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2026-2028, già approvata dalla Giunta comunale con deliberazione numero 78 del 7 maggio scorso.

Si tratta di passaggi tecnici ma significativi, perché incidono sulla gestione delle entrate, sulla programmazione finanziaria e sulla tenuta amministrativa dell’Ente.

Torna il dossier parcheggi

All’ordine del giorno figura nuovamente, dopo il rinvio dello scorso 29 aprile, la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di finanza di progetto a iniziativa privata per la gestione in concessione delle aree di parcheggio su strada, le cosiddette strisce blu, e dei parcheggi in struttura presenti nel territorio comunale di Cosenza.

Il tema dei parcheggi torna dunque al centro del confronto consiliare, dopo il precedente slittamento, e rappresenta uno dei dossier amministrativi destinati a incidere sulla mobilità urbana e sulla gestione degli spazi di sosta in città.

Decoro urbano e controlli amministrativi

Tra gli ultimi punti inseriti nel calendario dei lavori figura anche la discussione, richiesta dalla minoranza, sulla gestione del servizio integrato di Decoro Urbano, anche questa rinviata nella seduta del 29 aprile.

Il Consiglio sarà infine chiamato a prendere atto della relazione sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa relativo agli atti adottati nel primo semestre del 2025. La relazione è prevista dal regolamento comunale approvato nel 2013 e successivamente modificato nel 2020.

L’eventuale seconda convocazione del Consiglio comunale è fissata per giovedì 4 giugno, alle 16.30.