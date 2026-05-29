C’è il sole che picchia sull’U-Power Stadium, ci sono oltre 2.300 tifosi giallorossi arrivati da ogni parte d’Italia e c’è anche quello che non manca mai quando il calcio accende la passione: lo sfottò.

Tra bandiere, cori e sciarpe, sugli spalti occupati dai sostenitori del Catanzaro spunta uno striscione che inevitabilmente fa sorridere: “Cosenza è in Lucania”. Una provocazione ironica rivolta agli storici rivali rossoblù che strappa qualche risata e diventa subito uno dei temi più fotografati del prepartita.

Fa parte del folklore del calcio, della rivalità campanilistica che da sempre accompagna le sfide e le passioni sportive. Purché resti nei confini dell’ironia e del rispetto reciproco, lo sfottò è uno degli ingredienti che colorano le domeniche del pallone e contribuiscono a creare atmosfera. A Monza, intanto, il vero spettacolo è quello del popolo giallorosso. Oltre 2.300 presenti nel settore ospiti, mentre altri tifosi, rimasti senza biglietto, hanno comunque raggiunto la Brianza per stare vicino alla squadra. C’è chi è arrivato in auto dopo una notte di viaggio, chi in treno e chi in aereo direttamente dalla Calabria. Per tutti una sola missione: accompagnare il Catanzaro nell’ultimo atto della stagione.