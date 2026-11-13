La capogruppo del M5S chiede chiarimenti sui volumi recuperabili e sulle alternative senza ulteriori conferimenti. Nell’interrogazione anche la proposta di uno studio epidemiologico e la verifica della possibilità di destinare l’ex clinica Madonna delle Grazie di Sibari a un centro di ricerca e prevenzione

Quanti rifiuti potrà ancora accogliere la discarica La Silva, di quali tipologie e per quanto tempo? Sono alcuni dei quesiti contenuti nell’interrogazione a risposta scritta depositata da Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e indirizzata al presidente della Giunta regionale. L’atto chiede chiarimenti sul futuro dell’impianto, sulle risorse per il risanamento ambientale e sulle iniziative per la tutela della salute della popolazione.

L’interrogazione segue l’adozione di un decreto dirigenziale della Regione Calabria che, secondo quanto riportato nella nota, ha approvato il progetto di fattibilità per la riqualificazione ambientale, l’adeguamento normativo e il recupero di volumi della discarica di rifiuti non pericolosi.

Proprio la previsione di recuperare volumetrie destinate allo smaltimento, accanto agli interventi di riqualificazione, è al centro delle perplessità espresse dalla consigliera. Una prospettiva che, riferisce Scutellà, ha suscitato apprensione tra cittadini e associazioni del territorio, a partire dal movimento ArticoloVENTUNO.

Nuovi conferimenti e messa in sicurezza: le domande alla Regione

La capogruppo del M5S chiede di distinguere le operazioni di messa in sicurezza da quelle finalizzate a consentire ulteriori conferimenti.

Nell’atto ispettivo sollecita la quantificazione esatta dei volumi complessivi recuperabili, l’indicazione delle tipologie di rifiuti non pericolosi ammesse e il chiarimento dell’orizzonte temporale di attività dell’impianto.

Scutellà domanda inoltre se siano state valutate alternative progettuali dedicate esclusivamente alla messa in sicurezza e alla bonifica, senza prevedere l’arrivo di altri rifiuti.

La verifica sul SIN e le risorse per il risanamento

Un altro punto riguarda il rapporto tra la discarica e il Sito di interesse nazionale Crotone-Cassano-Cerchiara. L’interrogazione chiede di accertare se La Silva ricada, interamente o in parte, nel perimetro ufficiale del SIN.

La consigliera sollecita quindi la Giunta ad aprire un’interlocuzione formale con il Ministero dell’Ambiente e con le strutture competenti, per individuare finanziamenti dedicati alla caratterizzazione, alla messa in sicurezza e alla bonifica integrale dell’area.

La richiesta è di garantire risorse certe per il risanamento ambientale, chiarendo il quadro degli interventi e delle competenze.

La proposta di uno studio epidemiologico

Sul versante sanitario, Scutellà propone uno studio epidemiologico sulla popolazione residente, da realizzare con l’Asp di Cosenza, le università e gli organismi scientifici competenti.

L’obiettivo indicato nell’interrogazione è analizzare l’andamento delle patologie ed eventualmente individuare correlazioni con fattori ambientali. Si tratta di una proposta di approfondimento: la nota non riporta risultati di indagini sanitarie né documenta collegamenti già accertati tra l’impianto e specifiche malattie.

Un centro di ricerca nell’ex clinica di Sibari

L’interrogazione riprende infine una proposta proveniente dal territorio: valutare la possibilità di trasformare l’ex clinica Madonna delle Grazie di Sibari in un centro dedicato alla ricerca epidemiologica, alla prevenzione e alla tutela della salute pubblica.

Scutellà chiede l’avvio di una verifica preliminare di fattibilità, subordinata all’accertamento della situazione proprietaria e giuridica dell’immobile.