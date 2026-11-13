Il nuovo format settimanale nasce dalla collaborazione tra gli uffici diocesani e Jonica Radio. Produzione e conduzione saranno affidate ai giovani, con interviste su inclusione, relazioni, sport, lavoro e possibilità di costruire il proprio futuro in Calabria

Saranno i giovani a curare produzione e conduzione di “Effetto Onda – Storie che fanno rumore”, il nuovo format multimediale dell’Arcidiocesi di Rossano-Cariati, realizzato in collaborazione con Jonica Radio. Il programma avrà cadenza settimanale e sarà diffuso in radio, sul canale 82 del digitale terrestre e sui social della Pastorale Giovanile A.G. “Effetto Onda”.

L’obiettivo dichiarato è raccontare esperienze del mondo giovanile calabrese attraverso il confronto tra coetanei, dando spazio a percorsi di impegno, integrazione e crescita personale.

Il progetto e il ruolo dei giovani

L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra l’Ufficio per la Pastorale delle Persone con Disabilità, la Consulta delle Aggregazioni Laicali, la Pastorale Giovanile, in particolare il settore per le Aggregazioni Laicali, e l’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali.

A realizzare lo spazio editoriale sarà l’équipe giovanile legata alle Aggregazioni Laicali, insieme agli uffici coinvolti. I partecipanti porteranno nel programma le proprie esperienze di fede e di servizio, occupandosi direttamente dei contenuti e della conduzione.

«Siamo entusiasti di unire le forze con Jonica Radio per offrire ai giovani uno spazio di ascolto e di espressione autentico», dichiarano i giovani responsabili del progetto dell’Arcidiocesi e dell’emittente.

Interviste su relazioni, lavoro e territorio

Il programma affronterà temi come l’integrazione, il riscatto del territorio calabrese, il significato del successo personale e le relazioni. Tra gli argomenti annunciati figurano anche l’amicizia, la capacità di vivere positivamente i momenti di solitudine, lo sport, il lavoro e l’amore consapevole.

Il calendario mensile alternerà ospiti e testimonianze dal vivo, con interviste di taglio motivazionale, confronti più diretti e conversazioni personali.

Secondo i promotori, il progetto intende superare gli stereotipi sui giovani e una rappresentazione della Calabria concentrata sull’emigrazione, raccontando anche le esperienze di chi si impegna sul territorio.

Le clip social e i messaggi su WhatsApp

Alla trasmissione radiofonica e televisiva si affiancheranno contenuti pensati per le piattaforme digitali. Le puntate saranno rielaborate in clip verticali per TikTok, Instagram Reels e YouTube Shorts.

È previsto inoltre un canale WhatsApp dedicato, attraverso il quale, secondo quanto annunciato, ascoltatori e telespettatori potranno inviare messaggi e contribuire ai temi del programma.

«Effetto Onda dimostra che la Calabria è ricca di energie e idee generative e che la comunicazione, quando è fatta con empatia, trasparenza e linguaggio moderno, sa fare un rumore costruttivo», affermano i responsabili.