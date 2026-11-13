Il sindaco Franz Caruso ha firmato la richiesta di concessione di un contributo di 200 mila euro al Consiglio Regionale della Calabria, a valere sulla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 46 del 29 maggio 2026 “Disciplinare per la concessione da parte del Consiglio Regionale dei Patrocini e dei contributi economici a iniziative di particolare rilievo”.

L’istanza è stata formulata per la realizzazione di “Cosenza Urban Christmas”, il programma di iniziative che l’Amministrazione comunale intende promuovere dall’8 dicembre 2026 all’8 gennaio 2027. Il progetto prevede un calendario di eventi diffusi nell’area urbana, con mercatini natalizi, Casa di Babbo Natale, luminarie, spettacoli itineranti, concerti dell’Orchestra Sinfonica Bruzia, pista di pattinaggio, attività per bambini, mostre di presepi, iniziative solidali e appuntamenti culturali.

L’obiettivo è animare la città durante le festività, sostenere le attività commerciali e rafforzarne l’attrattività turistica e culturale. La richiesta al Consiglio Regionale nasce dalla volontà di garantire anche a Cosenza una programmazione adeguata all’importanza del periodo natalizio, un’occasione di promozione e visibilità che quest’anno ha visto già premiata Reggio Calabria con lo stanziamento di 200mila euro per le festività natalizie in riva allo Stretto.

“Non chiediamo privilegi, ma attenzione e pari dignità per Cosenza e per i cosentini – dichiara il sindaco Franz Caruso –. La nostra è una città capoluogo, con una storia, un’identità e un patrimonio culturale che meritano di essere valorizzati anche attraverso una programmazione natalizia di qualità.. È giusto riconoscere il valore di quelle esperienze, ma è altrettanto giusto che Cosenza possa contare su occasioni e risorse adeguate per essere protagonista”. “Riconosciamo che la Regione Calabria ha sostenuto, anche in altre circostanze, iniziative importanti sui territori – conclude Franz Caruso -.

La nostra richiesta si inserisce in questo rapporto istituzionale e vuole essere un contributo costruttivo. Il periodo delle festività rappresenta un momento fondamentale per la socialità, il commercio e il turismo. Cosenza non può essere lasciata indietro. Difendere la dignità della città significa anche chiedere, con rispetto ma con determinazione, che le venga riconosciuto il ruolo che le appartiene”.