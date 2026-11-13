Dopo i primi tentativi, che non avevano prodotto i risultati sperati, arrivano ora segnali più incoraggianti da parte dell'azienda che assicura: "Nessun segno di attacco informatico". In tilt anche Teams e Copilot

Microsoft verso il ripristino di Outlook, Teams e Copilot, dopo il disservizio che ha causato problemi di accesso e connettività a migliaia di utenti in tutto il mondo. L'interruzione ha avuto ripercussioni anche su aziende, enti pubblici e istituzioni governative. Dopo i primi tentativi di ripristino, che non avevano prodotto i risultati sperati, arrivano ora segnali più incoraggianti da parte dell'azienda, che riferisce di aver "registrato ulteriori progressi verso il recupero, con azioni ora completate su porzioni dell'infrastrutture interessata e io traffico che viene gradualmente ripristinato".

"Stiamo osservando miglioramenti in scenari chiave, inclusi l'accesso alle caselle di posta e l'elaborazione ritardata della email, sebbene alcuni problemi intermittenti possano persistere -continua Microsoft su X- Il nostro focus è estendere queste azioni di recupero all'infrastruttura interessata rimanente, continuando la stabilizzazione e aggiungendo capacità per migliorare la consistenza". "Un aggiornamento più completo può essere trovato al Mo1550821 nel centro amministrativo Microsoft 365, così come su statutu.cloud microsoft se il centro amministrativo non risulta disponibile". L'azienda ha inoltre escluso, almeno sulla base delle verifiche effettuate, un'origine dolosa dell'incidente, precisando che "non ci sono segnali di attività malevole o di un attacco informatico".

Il blocco informatico ha provocato disagi a utenti, aziende e istituzioni governative in tutto il mondo. Lo scrive la tv americana Nbc: ''Aziende e governi sono tra coloro che risultano colpiti dall'interruzione globale che sta colpendo Outlook, Team e decine di milioni di utenti in tutto il mondo''. Secondo la Nbc l'interruzione ha messo ko non solo le caselle di posta degli utenti ma anche attività di alcune infrastrutture, come le attività di assistenza delle compagnie aeree.

Il malfunzionamento, iniziato nella giornata di giovedì 12 novembre, si è esteso rapidamente a livello internazionale. Secondo quanto spiegato da Microsoft, all'origine dei problemi ci sarebbe un "carico elevato" su una parte della propria infrastruttura, distribuita in diverse regioni. Una condizione che avrebbe contribuito a generare errori di connettività e difficoltà di accesso ai servizi.

I primi interventi messi in campo per ripristinare il funzionamento delle piattaforme, tuttavia, non avevano prodotto gli effetti sperati. Microsoft aveva infatti comunicato di aver monitorato le modifiche introdotte per migliorare la funzionalità dei servizi, constatando che i risultati non erano quelli attesi. "Stiamo individuando percorsi alternativi per aumentare la capacità", aveva aggiunto l'azienda, annunciando la ricerca di nuove soluzioni per alleggerire il carico sull'infrastruttura e limitare le conseguenze del disservizio.

La strategia è stata successivamente orientata anche all'ottimizzazione del traffico degli utenti. Proprio queste ultime operazioni, secondo il più recente aggiornamento, starebbero producendo risultati positivi, con miglioramenti sia nella stabilità sia nella capacità dei sistemi. Microsoft sta ora estendendo le misure alle diverse aree interessate, puntando a una soluzione definitiva e duratura.