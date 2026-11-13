Il passaggio è utilizzabile in via provvisoria dal 13 novembre. Dopo il collaudo del viadotto, Anas ha eseguito gli interventi per la circolazione e la segnaletica. Caputo: «Permette alla comunità di usufruire di una strada più agevole»

È stato aperto venerdì 13 novembre, in via provvisoria, il collegamento attraverso il viadotto della Medio Savuto, individuato per migliorare la viabilità di Carpanzano dopo la frana che lo scorso inverno ha interessato la strada statale 19.

L’apertura segue il collaudo del viadotto e gli interventi realizzati da Anas per consentire la circolazione e predisporre la segnaletica.

Il collegamento dopo la frana sulla statale 19

Il percorso è stato seguito e sollecitato dal consigliere regionale e capogruppo di Forza Italia Pierluigi Caputo, che richiama le difficoltà affrontate dalla comunità negli spostamenti quotidiani.

«In questi mesi abbiamo lavorato insieme agli enti competenti per trovare una soluzione alle difficoltà che i cittadini di Carpanzano affrontano ogni giorno negli spostamenti», dichiara. «L’apertura del collegamento sul viadotto della Medio Savuto è il risultato di un impegno condiviso e permette alla comunità di usufruire di una strada più agevole».

Per Caputo, l’intervento riguarda anche l’accessibilità dei servizi nelle aree interne: «Collegamenti efficienti aiutano le persone a raggiungere i servizi, il lavoro e le attività presenti sul territorio. È una responsabilità che le istituzioni sono chiamate ad assumersi, soprattutto nelle aree interne».

Il coordinamento tra Prefettura, Anas ed enti locali

Il consigliere ringrazia il prefetto Rosa Maria Padovano e il viceprefetto Antonella Regio per il coordinamento attraverso il Comitato operativo per la viabilità, definendone il contributo determinante per l’apertura.

Il riconoscimento è rivolto anche a Luigi Mupo, responsabile della Struttura territoriale Calabria di Anas, e a Massimo Mastroianni, direttore di centro Cosenza di Anas; a Claudio Moroni, dirigente generale del Dipartimento Infrastrutture della Regione; a Giacomo Giovinazzo, commissario straordinario delle Comunità montane; all’architetto Trimboli, responsabile unico del procedimento, e ai tecnici coinvolti.

Caputo esprime infine apprezzamento per la collaborazione dei sindaci di Carpanzano e Marzi e per l’attenzione alle esigenze delle rispettive comunità.