Il profilo individuato dalle associazioni “Partecipazione È Libertà” e “Castrufrancari nel Mondo”: «La nostra cittadina non può continuare ad essere un quartiere dormitorio, sempre più emarginato e abbandonato»

«Le Associazioni “Partecipazione È Libertà” e “Castrufrancari nel Mondo”, dopo una intensa fase di incontri, ascolti e iniziative nel territorio, si fanno interpreti di sostanziare una forte e diffusa domanda della cittadinanza indirizzata al cambiamento e al rinnovamento delle locali classi dirigenti. Si tratta di costruire un progetto politico e di governo del territorio, capace di unire tutte quelle forze e quelle personalità che hanno a cuore il futuro di Castrolibero.

A tal fine è necessario coinvolgere le migliori energie del nostro territorio per restituire centralità alla nostra città nella prospettiva impegnativa, ma ricca di possibilità, della costruzione della più vasta unione comunale. Uno sforzo straordinario che accomunerà gli amministratori dell'area urbana. In tale contesto, ancor più, sono necessarie classi dirigenti rinnovate e capaci.

È questa la domanda che con forza e consapevolezza sale dal territorio, della quale ci siamo voluti fare carico, individuando in Pasquale Villella la figura che meglio la interpreta. Sarà il candidato a sindaco di una vasta e aperta alleanza civica che costruiremo con il contributo di tutti coloro che vorranno misurarsi per concretizzare l'idea di rinnovamento e di cambiamento, finalizzati allo sviluppo del territorio che non può continuare ad essere un "quartiere dormitorio", sempre più abbandonato e marginale.

Nelle prossime ore, tutte le forze disponibili, insieme a Pasquale Villella, intensificheranno lo sforzo unitario e il lavoro di ascolto, affinché nessuno si senta escluso e, tutti insieme, ci si impegni per diventare protagonisti di una nuova stagione politica e socio-economica della Castrolibero che verrà. E ora avanti, castroliberesi, partecipiamo e, insieme, liberamente, spetta a noi costruire il nostro futuro».