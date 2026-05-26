Un laboratorio artigianale come presidio urbano, luogo di incontro e spazio di socialità dentro uno dei quartieri più identitari e complessi della città. È attorno a questa idea che si è riunita ieri mattina la Commissione consiliare “Verde Pubblico, Servizi al Cittadino e Quartieri”, chiamata a discutere la proposta avanzata da alcune giovani cittadine interessate ad avviare il progetto “VersUp” nel quartiere Rivocati, all’interno della piazzetta Italo Vittorio Garrafa.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto sulle possibilità di rigenerazione urbana e sociale di un’area che negli anni ha costruito una propria riconoscibile identità culturale, sospesa tra dimensione popolare, creatività spontanea e quella particolare atmosfera bohémien che continua a caratterizzare alcuni angoli storici di Rivocati.

Le proponenti hanno illustrato alla Commissione l’idea di un laboratorio artigianale aperto al territorio, pensato non soltanto come spazio produttivo, ma anche come luogo capace di generare relazioni, aggregazione culturale e partecipazione giovanile. Un presidio urbano costruito attorno alla manualità, alla creatività e alla condivisione.

Nel corso della seduta è emersa la volontà dell’Amministrazione comunale di favorire percorsi di valorizzazione del quartiere, cercando di superare ostacoli e criticità che spesso rallentano la nascita di nuove attività nei contesti storici della città.

La Commissione ha sottolineato come iniziative nate dal basso possano contribuire a rafforzare il tessuto sociale e culturale urbano, trasformando spazi vissuti in luoghi di presidio positivo e partecipazione diffusa. In questo senso, esperienze legate all’artigianato urbano e alla creatività condivisa vengono considerate strumenti capaci di riattivare relazioni sociali e restituire vitalità ai quartieri storici.

«La partecipazione delle giovani generazioni alla vita dei quartieri costituisce una risorsa preziosa per costruire spazi più vivi, inclusivi e attrattivi» è stato evidenziato durante la Commissione.

Il confronto proseguirà nelle prossime settimane attraverso ulteriori approfondimenti tecnici e nuovi momenti di dialogo con il territorio, mentre Rivocati prova ancora una volta a immaginare il proprio futuro partendo dalle energie creative della comunità.