Il sindaco uscente si era ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura” ed ha vinto. Ha battuto Giancarlo Raimondo
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Per le elezioni comunali di Sant’Angata d’Esaro, il sindaco uscente Mario Nocito si era ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura” ed ha vinto. Niente da fare per Gian Carlo Raimondo, alla sua prima esperienza da candidato sindaco, alla guida della lista “Nuovo Dna”. Nella squadra che ha amministrato dal 2020 si registra una forte continuità: sono otto i candidati riconfermati, tra cui tre donne, mentre le novità si limitano a due nuovi ingressi.
Eletto sindaco: Mario Nocito 749 (57,97%)
Lista “Futura”
- Adriana Amodio 184
- Jolanda Servidio 64
- Marika Servidio 55
- Mattia Bufano 54
- Marco Castellucci 49
- Salvatore Gallo 23
- Davide Laino 60
- Andrea Sirimarco 40
- Luciano Sirimarco 65
- Andrea Vaccari 105
Candidato a sindaco: Gian Carlo Raimondo 543 (42.03%)
Lista “Nuovo Dna”
- Davide Terranova 27
- Francesco Palmieri Martorello 61
- Elena Spinelli 49
- Arianna Fasano 63
- Giovanni Malvito 19
- Catia Cosentino 36
- Alessio Ierardi 45
- Fausta Di Cianni 81
- Giuseppina Gallo detta Giusi 82
- Santino Rumbolo 41