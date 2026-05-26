Il sindaco uscente si era ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura” ed ha vinto. Ha battuto Giancarlo Raimondo

Per le elezioni comunali di Sant’Angata d’Esaro, il sindaco uscente Mario Nocito si era ricandidato per un secondo mandato alla guida della lista civica “Futura” ed ha vinto. Niente da fare per Gian Carlo Raimondo, alla sua prima esperienza da candidato sindaco, alla guida della lista “Nuovo Dna”. Nella squadra che ha amministrato dal 2020 si registra una forte continuità: sono otto i candidati riconfermati, tra cui tre donne, mentre le novità si limitano a due nuovi ingressi.

Eletto sindaco: Mario Nocito 749 (57,97%)

Lista “Futura”

Adriana Amodio 184

Jolanda Servidio 64

Marika Servidio 55

Mattia Bufano 54

Marco Castellucci 49

Salvatore Gallo 23

Davide Laino 60

Andrea Sirimarco 40

Luciano Sirimarco 65

Andrea Vaccari 105

Candidato a sindaco: Gian Carlo Raimondo 543 (42.03%)

Lista “Nuovo Dna”