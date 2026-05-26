La prevenzione nutrizionale diventa uno strumento concreto per migliorare la qualità della vita degli anziani. Per tutto il mese di giugno, alla Farmacia Escrivà di Corigliano Rossano, nella zona urbana di Rossano, sarà possibile prenotare uno screening nutrizionale gratuito con la nutrizionista Giusy Santoro, dedicato in particolare alla salute della terza età.

L’iniziativa nasce per aiutare a riconoscere i segnali della malnutrizione nell’anziano, una condizione spesso silenziosa e più diffusa di quanto si pensi, che non coincide necessariamente con l’essere sottopeso ma può incidere su energia, autonomia, forza fisica e benessere quotidiano.

Malnutrizione nell’anziano, i segnali da non ignorare

La malnutrizione si verifica quando l’organismo non riceve, o non riesce ad assimilare correttamente, i nutrienti essenziali necessari per mantenersi in salute. Negli anziani può manifestarsi in modo graduale, attraverso segnali che rischiano di essere sottovalutati.

Tra i campanelli d’allarme ci sono stanchezza persistente, perdita di peso, riduzione della forza nelle mani, guarigione lenta, confusione e calo dell’appetito. Sintomi che possono compromettere progressivamente la qualità della vita e rendere più fragile la quotidianità.

Mangiare bene, però, non significa seguire una dieta restrittiva. Vuol dire adottare un’alimentazione equilibrata, varia e adeguata ai bisogni della persona. Fondamentali restano anche la corretta idratazione, l’assunzione di proteine per preservare la massa muscolare e il giusto apporto di calcio e vitamina D per sostenere la salute delle ossa.

Alla Farmacia Escrivà screening gratuito per tutto giugno

Lo screening nutrizionale gratuito sarà disponibile per tutto il mese di giugno alla Farmacia Escrivà, in via Nazionale 198, angolo via Cilea 1, a Corigliano Rossano, nella zona urbana di Rossano.

Durante la consulenza con la nutrizionista Giusy Santoro saranno valutati peso corporeo, pressione sanguigna, glicemia, farmaci assunti, alimentazione e stile di vita. L’obiettivo è individuare eventuali fattori di rischio e promuovere abitudini alimentari più corrette, sostenibili e adatte alla fase della vita.

Saranno forniti anche consigli pratici per contrastare il calo dell’appetito, come l’utilizzo di spezie, pasti più frequenti e, nei casi più complessi, l’integrazione con alimenti specifici ricchi di nutrienti essenziali.

De Rose: «La farmacia è un punto di riferimento per la prevenzione»

A sottolineare il valore dell’iniziativa è la dottoressa Giacinta De Rose, direttrice e co-titolare della Farmacia Escrivà, che richiama il ruolo sempre più centrale della farmacia nella promozione della salute.

«La farmacia oggi è sempre più un punto di riferimento per la prevenzione e il benessere delle persone. Offrire iniziative come lo screening nutrizionale significa essere vicini ai cittadini e aiutare soprattutto gli anziani a prendersi cura della propria salute attraverso piccoli gesti quotidiani che possono fare una grande differenza».

Il progetto punta quindi a rendere più accessibile la prevenzione, portandola dentro un luogo familiare e vicino ai cittadini, dove intercettare bisogni, dubbi e fragilità prima che diventino problemi più complessi.

Santoro: «La salute passa anche attraverso il cibo»

Per la nutrizionista Giusy Santoro, il messaggio centrale è semplice: prendersi cura della nutrizione significa difendere autonomia, benessere e libertà personale.

«Fare prevenzione è fondamentale e la salute passa anche attraverso il cibo. Prendersi cura della propria nutrizione significa prendersi cura della propria libertà. Anche piccoli cambiamenti possono fare una grande differenza».