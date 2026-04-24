Sono in tutto quattro gli aspiranti primi cittadini che sfideranno il sindaco uscente Gaetano Sorcale. Si tratta di Antonio Crescibene, Eugenio Gallo e Andrea Giannotta
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Sorcale, Crescibene, Gallo e Giannotta aspiranti sindaci di Dipignano
Si rinnova il pubblico consesso di Dipignano, centro alle porte di Cosenza che conta una popolazione legale di 4122 residenti. Per le elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Dipignano sono quattro gli aspiranti primi cittadini, un numero considerevole ma non inedito per il centro bruzio. A sfidare il sindaco uscente Gaetano Sorcale saranno Antonio Crescibile, Eugenio Gallo e Andrea Giannotta. Di seguito tutte le liste con i nomi dei candidati consiglieri.
Candidato a sindaco: Gaetano Sorcale
Lista “Futuro Comune”
- Antonella Carpino
- Alessandro Bosco
- Paolo Carelli
- Alessandro De Cristofaro
- Fabio Falcone
- Maria Paola Favano
- Andrea Francella
- Patrizia Mazzuca
- Gianmarco Pellegrino
- Giulia Polillo
- Massimiliano Posa
- Andrea Rosito
Candidato a sindaco: Antonio Crescibene
Lista “Dipignano Bene Comune”
- Valentina Mollica
- William Spina
- Giuseppe Carbone
- Cristian Mazzuca Palmo Francesco Palermo
- Raffaella Pontieri
- Leonardo Rosito
- Iolanda Fiorino
- Daniela Senatore
- Silvia Maiorano
- Silvana De Luca
- Erminia Natale
Candidato a sindaco: Eugenio Gallo
Lista “CambiAmo Dipignano”
- Ivan Valentino Acri
- Paolo (detto Paoletto) Aloe
- Eugenio Beltrano
- Fabio Bisceglia
- Giuseppe (detto Peppino) Carobelli
- Gianluca Catanzariti
- Milena Ceraudo
- Chiara Fiorino
- Antonio Giaccari
- Gabriella Marini Serra
- Emilia (detta Rosellina) Pietramala
- Marco Spadafora
Candidato a sindaco: Andrea Giannotta
Lista “Dipignano al centro”
- Francesco Perfetti
- Michele Sottile
- Antonella Piccolo
- Michele Rendaci
- Eugenio Borrelli
- Silvana Spizzirri
- Fiorella Palermo
- Mariacarmela Martire
- Francesco Longobucco
- Marianna Natale
- Renata Barbara Zimon
- Alessandra Dionesalvi