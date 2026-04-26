Si torna al voto dopo la scomparsa improvvisa del sindaco Gaetano Tursi, figura molto amata dalla comunità. Per le elezioni comunali di Francavilla Marittima gli elettori si troveranno di fronte a due opzioni: da una parte la lista guidata dal sindaco facente funzioni uscente, Pino Lucente, dall’altra quella dello sfidante Bonifacio Mauro.

Candidato a sindaco: Pino Licente

Lista “Fuori dagli schemi”

  • Teresa Mastrota
  • Carolina De Leo
  • Giuseppe Visciglia
  • Giovanni D'Aversa
  • Lorenzo Cannataro
  • Elena Taranto
  • Giuseppe Alardi

Candidato a sindaco: Bonifacio Mauro

Lista “Francavilla Futura”

  • Luisa Maria Ambrosio
  • Nicola Staffa
  • Chiara Zaccaro
  • Luigi Primarosa
  • Pietro Cannataro
  • Leonardo Martino
  • Battista Altomare
  • Maurizio Ramundo
  • Franco Biagio De Salvo
  • Antonio Labanca