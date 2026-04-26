A contendersi la poltrona di primo cittadino saranno Pino Lucente e Bonifacio Mauro che daranno vita ad una campagna elettorale intensa
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Si torna al voto dopo la scomparsa improvvisa del sindaco Gaetano Tursi, figura molto amata dalla comunità. Per le elezioni comunali di Francavilla Marittima gli elettori si troveranno di fronte a due opzioni: da una parte la lista guidata dal sindaco facente funzioni uscente, Pino Lucente, dall’altra quella dello sfidante Bonifacio Mauro.
Candidato a sindaco: Pino Licente
Lista “Fuori dagli schemi”
- Teresa Mastrota
- Carolina De Leo
- Giuseppe Visciglia
- Giovanni D'Aversa
- Lorenzo Cannataro
- Elena Taranto
- Giuseppe Alardi
Candidato a sindaco: Bonifacio Mauro
Lista “Francavilla Futura”
- Luisa Maria Ambrosio
- Nicola Staffa
- Chiara Zaccaro
- Luigi Primarosa
- Pietro Cannataro
- Leonardo Martino
- Battista Altomare
- Maurizio Ramundo
- Franco Biagio De Salvo
- Antonio Labanca