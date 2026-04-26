Due gli aspiranti alla carica di primo cittadino: Teresa Maria Villella, prima donna candidata alla guida dell’Ente e Cataldo Iozzi.
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Tutto pronto per le elezioni comunali di Mandatoriccio che si prepara a tornare alle urne dopo la fine anticipata della precedente consiliatura, conclusasi con la sfiducia al sindaco Vincenzo Grispino. Nella cittadina della Sila Greca saranno due i candidati in corsa per la carica di primo cittadino, entrambi con liste che richiamano l’idea di discontinuità rispetto al passato. Da un lato Cataldo Iozzi che guida la lista “Uniti per Mandatoriccio”. Dall’altro Teresa Maria Villella, prima donna candidata alla carica di sindaco nel comune, che ha scelto di presentarsi con la lista “Nuova Alba”.
Candidata a sindaco: Teresa Maria Villella
Lista “Nuova Alba”
- Alessandro Donnici
- Antonella Paletta
- Bartolo Madera
- Francesco Pio Mangone
- Giacomo Mazza
- Giovanna Bonessi
- Marcella Gabriella M. Casacchia
- Marinella Lettieri Cosentino
- Stefano Crivella
- Vincenzo Parrotta
Candidato a sindaco: Cataldo Iozzi
Lista “Uniti per Mandatoriccio”
- Luigi Capalbo
- Francesco Antonio
- Saverio Cuda
- Leonardo De Filippis
- Lucrezia Loconsole
- Domenico Manfredi
- Francesco Mangone
- Antonio Pugliese
- Palmira Pugliese
- Angelo Spataro
- Valerio Zumpano