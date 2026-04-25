Sono tre gli aspiranti primi cittadini ai nastri di partenza, vale a dire Giovanni Tenuta, Agostino Napoli e il già sindaco Eduardo Vivacqua

Sono tre i candidati a sindaco per le elezioni comunali di Marano Marchesato. Giovanni Tenuta è sostenuto dalla lista civica La Tua Marano. Nella sua squadra anche l'astrofisica ed ex assessore regionale Sandra Savaglio. In lizza per la poltrona più ambita del Municipio Agostino Napoli che è il candidato sindaco della lista Marano Adesso. Infine, ai nastri di partenza pure l'ex sindaco Eduardo Vivacqua, che tenterà di riconquistare la poltrona di primo cittadino in testa allo schieramento Uniti per Marano. Ecco tutte le liste.

Candidato a sindaco: Giovanni Tenuta

Lista “La Tua Marano”

Antonella Belmonte

Domenico Carbone

Sandro Cinelli

Manuel José De Rango

Carmine Greco detto Ivan

Cinzia Morrone

Giuliano Pellicori

Aldo Ruffolo

Elisa Ruffolo

Sandra Savaglio

Emilio Spizzirri

Giorgio Totera

Candidato sindaco: Agostino Napoli

Lista ”Marano Adesso”

Daniela Buffone

Maura Capizzano

Ines Cinelli

Vincenzo Covello

Eugenio Guido

Ida Guido

Gilda Macrito

Antonio Magnocavallo

Maddalena Molinaro

Antonio Provenzano

Antonio Ritacca

Alessandro Scornavacca

Candidato a sindaco: Eduardo Vivacqua

Lista “Uniti per Marano”