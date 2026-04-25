Sono tre gli aspiranti primi cittadini ai nastri di partenza, vale a dire Giovanni Tenuta, Agostino Napoli e il già sindaco Eduardo Vivacqua
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Tenuta, Napoli e Vivacqua candidati a sindaco di Marano Marchesato
Sono tre i candidati a sindaco per le elezioni comunali di Marano Marchesato. Giovanni Tenuta è sostenuto dalla lista civica La Tua Marano. Nella sua squadra anche l'astrofisica ed ex assessore regionale Sandra Savaglio. In lizza per la poltrona più ambita del Municipio Agostino Napoli che è il candidato sindaco della lista Marano Adesso. Infine, ai nastri di partenza pure l'ex sindaco Eduardo Vivacqua, che tenterà di riconquistare la poltrona di primo cittadino in testa allo schieramento Uniti per Marano. Ecco tutte le liste.
Candidato a sindaco: Giovanni Tenuta
Lista “La Tua Marano”
- Antonella Belmonte
- Domenico Carbone
- Sandro Cinelli
- Manuel José De Rango
- Carmine Greco detto Ivan
- Cinzia Morrone
- Giuliano Pellicori
- Aldo Ruffolo
- Elisa Ruffolo
- Sandra Savaglio
- Emilio Spizzirri
- Giorgio Totera
Candidato sindaco: Agostino Napoli
Lista ”Marano Adesso”
- Daniela Buffone
- Maura Capizzano
- Ines Cinelli
- Vincenzo Covello
- Eugenio Guido
- Ida Guido
- Gilda Macrito
- Antonio Magnocavallo
- Maddalena Molinaro
- Antonio Provenzano
- Antonio Ritacca
- Alessandro Scornavacca
Candidato a sindaco: Eduardo Vivacqua
Lista “Uniti per Marano”
- Federica Bruno
- Alfonso Caira
- Saverio Caputo
- Armando Conforti
- Chiara Francesca De Rose
- Mariano Fiore
- Maurizio Mazziotti
- Vincenzo Mario Morrone
- Maria Muoio
- Pio Savaglio
- Annunziato Tenuta
- Giulia Scarlato