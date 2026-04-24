Saranno due i candidati alla poltrona di sindaco di San Fili alle elezioni comunali del 24-25 maggio. La prima è la prima cittadina uscente Linda Cribari che ha si presenta alla guida di “Forgia il Futuro” insieme ad un nucleo di amministratori che hanno guidato il Comune negli ultimi anni. A sfidarla ci sarà Laura David della lista “Ri-Orientiamoci”.

Candidato a sindaco: Linda Cribari

Lista “Forgia il Futuro”

Andrea Perrone

Antonio Romeo

Mario Lio

Riccardo Palazzo

Alfredo Lo Feudo

Saverio Sammarco

Francesco Martino

Giuseppe Crispini

Candidato a sindaco: Laura David

Lista “Ri-Orientiamoci”