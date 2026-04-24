La prima cittadina Linda Cribari in corsa per la riconferma sulla poltrona più importante dell’Ente. A sfidarla Laura David che ha presentato la sua squadra per provare il ribaltone
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Linda Cribari e Laura David sono le candidate a sindaco
Saranno due i candidati alla poltrona di sindaco di San Fili alle elezioni comunali del 24-25 maggio. La prima è la prima cittadina uscente Linda Cribari che ha si presenta alla guida di “Forgia il Futuro” insieme ad un nucleo di amministratori che hanno guidato il Comune negli ultimi anni. A sfidarla ci sarà Laura David della lista “Ri-Orientiamoci”.
Candidato a sindaco: Linda Cribari
Lista “Forgia il Futuro”
- Andrea Perrone
- Antonio Romeo
- Mario Lio
- Riccardo Palazzo
- Alfredo Lo Feudo
- Saverio Sammarco
- Francesco Martino
- Giuseppe Crispini
Candidato a sindaco: Laura David
Lista “Ri-Orientiamoci”
- Francesco De Bartolo
- Stefano Fata
- Maria Gioffré
- Stefano Leo
- Emma detta Eleonora Lo Feudo
- Danilo Mazzulla
- Aldo Pasquale Mercadante
- Giocondo Perri
- Gianni Saggio
- Eugenia detta Francesca Sergi