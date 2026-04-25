A sfidare il primo cittadino uscente Salvatore De Maio in questa campagna elettorale ci sarà Francesco Zappone che proverà a batterlo

Tutto pronto per la nuova campagna elettorale. A Roggiano Gravina si voterà per le elezioni comunali il prossimo 24-25 maggio 2026 per il rinnovare il consiglio ed eleggere il primo cittadino. A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono il sindaco uscente Salvatore De Maio e Francesco Zappone. Per popolazione legale, Roggiano Gravina è il quarto comune più grande che andrà al voto il mese prossimo in provincia di Cosenza.

Candidato a sindaco: Salvatore De Maio

Lista ”Roggiano nel cuore”

Diego Aloia

Rita Barbieri

Vincenzo Barbieri

Carmen Caruso

Elio Furioso

Salvatore Lanzillotti

Francesco Lecce

Adriano Mandato

Marilin Palermo

Graziella Patitucci

Amelia Perrone

Sergio Savaglia

Candidato a sindaco: Francesco Zappone

Lista “Visione Futura”