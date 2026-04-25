Tutto pronto per la nuova campagna elettorale. A Roggiano Gravina si voterà per le elezioni comunali il prossimo 24-25 maggio 2026 per il rinnovare il consiglio ed eleggere il primo cittadino. A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono il sindaco uscente Salvatore De Maio e Francesco Zappone. Per popolazione legale, Roggiano Gravina è il quarto comune più grande che andrà al voto il mese prossimo in provincia di Cosenza. 

Candidato a sindaco: Salvatore De Maio

Lista ”Roggiano nel cuore”

  • Diego Aloia
  • Rita Barbieri
  • Vincenzo Barbieri
  • Carmen Caruso 
  • Elio Furioso
  • Salvatore Lanzillotti
  • Francesco Lecce
  • Adriano Mandato
  • Marilin Palermo
  • Graziella Patitucci
  • Amelia Perrone
  • Sergio Savaglia

Candidato a sindaco: Francesco Zappone

Lista “Visione Futura”

  • Tiziana Labrusciano
  • Sabrina Salerno
  • Ilenia Addino
  • Elsa Cardarelli
  • Arturo Lauria
  • Giovanni Termini
  • Vincenzo Iaconianni
  • Vincenzo Severino
  • Giuseppe Marsico
  • Gianluca Sollazzo
  • Ilenia Iacone