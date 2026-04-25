A sfidare il primo cittadino uscente Salvatore De Maio in questa campagna elettorale ci sarà Francesco Zappone che proverà a batterlo
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De Maio e Zappone sono i candidati a sindaco di Roggiano Gravina
Tutto pronto per la nuova campagna elettorale. A Roggiano Gravina si voterà per le elezioni comunali il prossimo 24-25 maggio 2026 per il rinnovare il consiglio ed eleggere il primo cittadino. A contendersi la poltrona più ambita del Municipio sono il sindaco uscente Salvatore De Maio e Francesco Zappone. Per popolazione legale, Roggiano Gravina è il quarto comune più grande che andrà al voto il mese prossimo in provincia di Cosenza.
Candidato a sindaco: Salvatore De Maio
Lista ”Roggiano nel cuore”
- Diego Aloia
- Rita Barbieri
- Vincenzo Barbieri
- Carmen Caruso
- Elio Furioso
- Salvatore Lanzillotti
- Francesco Lecce
- Adriano Mandato
- Marilin Palermo
- Graziella Patitucci
- Amelia Perrone
- Sergio Savaglia
Candidato a sindaco: Francesco Zappone
Lista “Visione Futura”
- Tiziana Labrusciano
- Sabrina Salerno
- Ilenia Addino
- Elsa Cardarelli
- Arturo Lauria
- Giovanni Termini
- Vincenzo Iaconianni
- Vincenzo Severino
- Giuseppe Marsico
- Gianluca Sollazzo
- Ilenia Iacone