Il primo cittadino facente funzioni uscente sfiderà Nicoletta Perrotti e Pasquale Villella. Di seguito la sua squadra con cui affronterà la campagna elettorale
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La sua rottura col gruppo storico al timone del Municipio da 25 anni ha infranto la monotonia delle ultime tornate elettorali. Alle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Castrolibero ci sarà anche il candidato a sindaco Francesco Serra. Attuale primo cittadino facente funzioni ha rotto gli indugi a sorpresa qualche settimana fa cogliendo tutti di sorpresa e raccogliendo, come ha detto, l’invito dei cittadini a cimentarsi direttamente con il giudizio delle urne.
All’interno della sua squadra, con la quale si appresta a vivere una campagna elettorale intensa, compaiono tra gli altri l’ex presidente del consiglio comunale Angelo Gangi e i consiglieri comunale uscenti Raffaella Ricchio, Emilia Aiello, Ilio Perri e Giuseppe De Bartolo Di seguito la lista “Insieme per Castrolibero”.
Elezioni Castrolibero, i nomi della lista "Insieme per Castrolibero” con Serra sindaco
- Raffaella Ricchio
- Angelo Gangi
- Alex Cavaliere
- Angela Perrotta
- Claudio Caputo
- Emilia Aiello
- Annunziata Francesca Filippelli
- Gianluigi Falanga
- Ilio Perri
- Maura Zinna
- Giuseppe De Bartolo
- Rossella Pietrucci