La sua rottura col gruppo storico al timone del Municipio da 25 anni ha infranto la monotonia delle ultime tornate elettorali. Alle elezioni comunali del 24-25 maggio 2026 a Castrolibero ci sarà anche il candidato a sindaco Francesco Serra. Attuale primo cittadino facente funzioni ha rotto gli indugi a sorpresa qualche settimana fa cogliendo tutti di sorpresa e raccogliendo, come ha detto, l’invito dei cittadini a cimentarsi direttamente con il giudizio delle urne.

All’interno della sua squadra, con la quale si appresta a vivere una campagna elettorale intensa, compaiono tra gli altri l’ex presidente del consiglio comunale Angelo Gangi e i consiglieri comunale uscenti Raffaella Ricchio, Emilia Aiello, Ilio Perri e Giuseppe De Bartolo Di seguito la lista “Insieme per Castrolibero”.

Elezioni Castrolibero, i nomi della lista "Insieme per Castrolibero” con Serra sindaco