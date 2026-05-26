Il sindaco di Cosenza si congratula con i neoeletti nei Comuni calabresi e rivolge un messaggio particolare ai nuovi primi cittadini di Reggio Calabria e Crotone

Il sindaco di Cosenza Franz Caruso ha rivolto un messaggio di congratulazioni ai nuovi sindaci eletti in Calabria al termine della tornata amministrativa, sottolineando il valore della collaborazione istituzionale e della capacità di costruire reti territoriali tra le amministrazioni locali.

Nel suo intervento, Caruso ha espresso «i più sinceri auguri di buon lavoro» ai neoeletti chiamati a guidare i Comuni calabresi, citando in particolare Tiziana Agosto, Linda Cribari, Ciccio Serra, Giuseppe Sionne Ciriaco, Giacinto Parrotta, Silvio Geraldo Cascardo, Eugenio Gallo, Giuseppe Porco, Mauro Bonifacio, Saverio Bellusci, Agostino Napoli, Alberto Bottone, Fiorenzo Conte, Santocarmine Beltrano, Francesco Zappone e Vincenzo Rimoli.

Un passaggio specifico è stato dedicato anche alle città capoluogo. «Un augurio particolare - ha dichiarato Franz Caruso - desidero rivolgerlo al nuovo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, e al sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, alla guida di due città capoluogo che rappresentano realtà strategiche per il presente e il futuro della Calabria».

Il sindaco bruzio ha poi richiamato la necessità di affrontare in maniera condivisa le grandi questioni che interessano il territorio regionale, dal diritto alla salute alle infrastrutture, passando per lo sviluppo economico e le opportunità per le nuove generazioni.

«Sono certo - ha aggiunto - che il loro impegno amministrativo sarà improntato al senso delle istituzioni, alla vicinanza ai cittadini e alla volontà di affrontare con determinazione le sfide che attendono i territori, lavorando nell’interesse esclusivo delle comunità amministrate».

Per Caruso, il futuro della Calabria passa anche dalla capacità dei Comuni di costruire sinergie e dialogo istituzionale. «La Calabria — ha concluso — ha bisogno di amministrazioni solide e capaci di fare rete per promuovere sviluppo, inclusione sociale, crescita economica e nuove opportunità per i giovani. Il dialogo tra le istituzioni sarà fondamentale per rafforzare il ruolo delle nostre città e dare risposte concrete ai cittadini».