Il sindaco scrive a Occhiuto, alla Provincia e agli amministratori locali: «La stazione serve un bacino di oltre 200mila cittadini e l'Università della Calabria»

Il sindaco di Castiglione Cosentino Salvatore Magarò, torna a scrivere ai rappresentanti delle amministrazioni locali per sollecitare un comune impegno affinché Trenitalia inserisca la stazione ferroviaria denominata Castiglione Cosentino e ricadente nel comune di Rende, tra le fermate del Frecciarossa di prossima istituzione, in partenza da Sibari e diretto a Milano e Torino, sostenuto finanziariamente dalla Regione Calabria e che entrerà in esercizio dal prossimo mese di febbraio 2027, in sostituzione dell’attuale Sibari-Bolzano, appena la riapertura della galleria del Santomarco renderà possibile il ripristino del collegamento verso Paola dopo i lavori di ristrutturazione del tunnel che prenderanno il via a metà dicembre.

La missiva è indirizzata al presidente della Regione Roberto Occhiuto, all’assessore regionale ai trasporti Gianluca Gallo, al presidente della provincia di Cosenza Biagio Faragalli, al rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco ed ai sindaci della città capoluogo, di Rende e Castrolibero Franz Caruso, Sandro Principe e Francesco Serra.

Secondo Magarò la questione «richiede una visione moderna, lungimirante e unitaria. La Calabria ha il dovere di superare definitivamente il campanilismo, che per troppo tempo ha frenato lo sviluppo del Mezzogiorno. La Sibaritide e l'area urbana cosentina non sono realtà in competizione, ma territori complementari che devono collaborare per fare massa critica e crescere insieme».

«Per queste ragioni chiedo un Vostro impegno congiunto affinché venga disposto il prolungamento della corsa e l'inserimento della fermata nella stazione di Castiglione Cosentino, saldando in un unico asse strategico la fascia ionica con il cuore della provincia – si legge nella nota scritta da Magarò - La stazione di Castiglione Cosentino costituisce infatti lo snodo naturale dell'intera area urbana, al servizio di un bacino d'utenza che supera i 200.000 cittadini».

«L'unione di questo bacino con quello di Sibari - spiega- rende l'operazione non solo necessaria, ma straordinariamente vantaggiosa sotto il profilo economico e commerciale. Studi e analisi tecniche condotte da esperti del settore trasporti e da autorevoli docenti universitari ne hanno dimostrato la piena validità e redditività: l'elevata domanda di mobilità garantirebbe a Trenitalia convogli a pieno carico, con incassi tali da rendere la tratta autosufficiente anche senza contributo pubblico regionale e da consentire nel tempo l'attivazione di ulteriori corse».

«Come evidenziato dalla stessa Trenitalia - ha aggiunto ancora Magarò - la nuova programmazione consentirà un risparmio di circa 15-20 minuti rispetto agli attuali tempi di percorrenza. Considerato che il prolungamento fino a Castiglione Cosentino e la relativa ripartenza richiedono complessivamente meno di 15 minuti, l'inserimento della fermata rientra perfettamente nel margine di tempo guadagnato, senza alterare l'efficienza complessiva del collegamento».

«La fermata colmerebbe una storica carenza infrastrutturale, assicurando finalmente a un'area vasta e popolosa il diritto costituzionale alla mobilità, garantendo un collegamento rapido e diretto anche alla città capoluogo e a tutta la cintura urbana. Quest'area ospita l'Università della Calabria, ateneo di eccellenza con decine di migliaia di studenti, docenti e ricercatori, che rappresenta la fascia di popolazione con maggiore propensione allo spostamento per motivi di studio, lavoro e scambi culturali e che necessita di connessioni veloci con il centro-nord del Paese».

«Il territorio comprende inoltre la più importante area industriale della Calabria e un sistema ricettivo di alta qualità, ideale per sostenere il turismo d'affari, congressuale e accademico. Solo mettendo in rete le eccellenze della Sibaritide con il motore demografico, produttivo e universitario dell'area cosentina potremo dare risposte concrete al diritto alla mobilità e contrastare l'isolamento dei nostri territori» conclude Magarò auspicando un’azione istituzionale condivisa in questa direzione ed un accoglimento della proposta prima dell’avvio del nuovo servizio di fine febbraio».