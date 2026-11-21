Il primo impegno concordato è coinvolgere, già nei prossimi giorni, l’intera rappresentanza parlamentare calabrese e le segreterie dei partiti

I partecipanti al tavolo istituzionale riunito questa mattina a Corigliano-Rossano hanno sottoscritto un documento per portare all’attenzione del Governo la richiesta di riaprire il Tribunale e la Procura della Repubblica. Nella sala consiliare di piazza SS. Anargiri, il senatore Ernesto Rapani e la deputata Vittoria Baldino hanno confermato il sostegno al ripristino degli uffici giudiziari. Il primo impegno concordato è coinvolgere, già nei prossimi giorni, l’intera rappresentanza parlamentare calabrese e le segreterie dei partiti.

L’obiettivo è ottenere da ciascuna forza politica un impegno a sostenere la richiesta mentre le Camere discutono la revisione delle circoscrizioni giudiziarie. L’intesa raggiunta in sala riguarda il percorso da seguire insieme. La decisione sulla riapertura resta aperta e dipende dalle scelte che saranno compiute a livello nazionale.

Perché la commissione ha convocato il tavolo

A spiegare l’urgenza dell’incontro è stata la commissione consiliare per la riapertura del Tribunale, istituita all’inizio della consiliatura. Secondo la ricostruzione illustrata in sala, il progetto di revisione della geografia giudiziaria contemplava inizialmente il ripristino del Tribunale di Rossano. Nel corso dell’iter il riferimento alla sede ionica è scomparso. A pesare sulla decisione di riunire il tavolo è stata poi la bocciatura in Commissione Giustizia alla Camera degli emendamenti presentati da Baldino.

La commissione comunale, presieduta da Leonardo Trento, ha ricordato i limiti del proprio mandato sul punto. Può riunire le istituzioni del territorio, raccogliere le loro richieste e sostenere il lavoro dei parlamentari. Per incidere sul testo in discussione occorre però che la questione venga ripresa nelle sedi in cui si decide. Da qui la scelta di chiedere il coinvolgimento diretto anche dei segretari di partito.

Il confronto con Bassano del Grappa

Nel dibattito è tornato il caso di Bassano del Grappa, indicato dal sindaco Flavio Stasi come il precedente da seguire. La posizione espressa al tavolo è che la fascia ionica calabrese abbia ragioni almeno altrettanto valide per chiedere il ripristino del proprio presidio giudiziario. Per la Sibaritide, è stato osservato, la chiusura degli uffici di Rossano si aggiunge alle riduzioni di servizi che hanno già interessato il territorio.

Oltre a Rapani e Baldino, sono intervenuti l’assessore Pasqualina Straface, Elisa Scutellà e Rosellina Madeo. Pur provenendo da esperienze politiche diverse, hanno ribadito il sostegno alla riapertura. Nel confronto è emersa anche la difficoltà di mantenere una posizione comune con l’avvicinarsi delle elezioni politiche. Su questo punto i presenti hanno concordato di affidare ai rappresentanti del territorio una richiesta condivisa, da sostenere sia nelle file della maggioranza sia in quelle dell’opposizione.

Il passaggio successivo sarà raccogliere le adesioni dei parlamentari calabresi che non erano al tavolo e chiedere alle segreterie di sostenere la richiesta presso il Governo. I tempi, per i promotori, sono legati alla discussione della riforma in Parlamento. È in questa fase che chiedono una decisione sul futuro degli uffici giudiziari di Corigliano-Rossano.