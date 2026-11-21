Il consigliere comunale: «In passato qualcuno non è riuscito a produrre i risultati che oggi altri hanno realizzato e che si vogliono oscurare». E risponde punto su punto

«Leggiamo con stupore le dichiarazioni dell’ex assessore ai Quartieri Massimo Lo Gullo sullo stato dei lavori a San Vito Alto. Dichiarazioni che, a nostro avviso, rischiano di offrire ai cittadini una rappresentazione parziale e distorta della realtà. Prima di ergersi oggi a paladino del quartiere, soprattutto in vista della prossima campagna elettorale, circostanza per la quale d’improvviso riacquista loquacità dopo un lungo periodo di letargia, sarebbe opportuno che Lo Gullo spiegasse ai cittadini cosa abbia concretamente realizzato negli anni in cui ha ricoperto ruoli di responsabilità all’interno della Giunta e del Consiglio comunale». Parole di Francesco Turco, consigliere di maggioranza e capogruppo di Cosenza progressista.

«Perché è fin troppo facile puntare il dito oggi, dimenticando le occasioni mancate e le responsabilità di ieri. Questa amministrazione, al contrario, ha scelto di affrontare problemi che per decenni sono rimasti irrisolti, intervenendo in un quartiere che aveva bisogno di attenzione, investimenti e, soprattutto, di fatti concreti. Per questo - prosegue - ritengo doveroso fare chiarezza sulle questioni sollevate, rispondendo punto per punto».

Fondi PNRR ed emergenza abitativa.

«Affermare che siano stati spesi male i soldi, privilegiando la realizzazione di spazi pubblici rispetto alle abitazioni, significa non conoscere, o quantomeno ignorare, i vincoli che regolano questi finanziamenti. Le risorse intercettate attraverso il PNRR - spiega il consigliere comunale - sono fondi vincolati, destinati a specifici interventi di rigenerazione urbana e di miglioramento dei servizi: non possono essere liberamente spostati da un capitolo di spesa all'altro. Per quanto riguarda gli edifici, siamo intervenuti su tutte le palazzine di proprietà interamente pubblica sulle quali l'amministrazione aveva la possibilità e la competenza di agire. Sugli altri immobili, invece, sussistono impedimenti tecnici e giuridici che non consentivano interventi in questa fase. Ciò non significa aver ignorato il problema, ma aver avviato un percorso che intendiamo portare avanti anche nei prossimi anni. Cinque anni non bastano per risolvere criticità accumulate in decenni, ma sono stati sufficienti per iniziare a cambiare concretamente le cose».

Illuminazione pubblica e lavori ancora in corso.

Poi ancora: «Le osservazioni sulla scarsa illuminazione di alcuni vicoli e sulle rifiniture ancora da completare tralasciano un particolare fondamentale: i lavori a San Vito Alto non sono ancora terminati. L'impianto di pubblica illuminazione è in fase di completamento, così come le ulteriori opere di finitura previste dal cronoprogramma. Giudicare il risultato definitivo di un intervento, mentre il cantiere è ancora aperto - dice ancora - appare strumentale e pretestuoso. Che si attenda il completamento delle opere prima di esprimere un giudizio che in questo momento deve essere considerato frettoloso e non obiettivo».

Asilo e servizi alle famiglie

«Anche sull'asilo è necessario ristabilire la verità – prosegue Francesco Turco -. Non si tratta affatto di un'opera inutile o abbandonata, come si vorrebbe far credere. L'amministrazione sta già procedendo con l'acquisto degli arredi e delle attrezzature necessarie per renderlo pienamente operativo. L'obiettivo è restituire alle famiglie di San Vito Alto un servizio importante, moderno e funzionale, capace di rispondere alle esigenze del territorio».

Pulizia, bonifiche e rispetto degli spazi pubblici

Per il capogruppo di Cosenza progressista «parlare oggi di degrado e sporcizia senza ricordare le condizioni in cui versava il quartiere negli anni delle precedenti amministrazioni significa avere la memoria corta e aver rimosso le diverse e importanti operazioni di bonifica che sono state realizzate e che hanno contribuito a cambiare in maniera significativa il volto di San Vito Alto. Naturalmente, siamo consapevoli che resta ancora molto da fare. Ma il decoro urbano non dipende soltanto dall'operato dell'amministrazione: serve anche la collaborazione dei cittadini. Per questo rinnoviamo l'appello al senso civico e al rispetto degli spazi comuni, affinché vengano tutelate le aree appena riqualificate, evitando atti di vandalismo e danneggiamenti che, purtroppo, si sono già verificati in alcuni casi».

«Non abbiamo mai sostenuto che a San Vito Alto sia stato risolto ogni problema, né abbiamo intenzione di nascondere ciò che resta da fare. Siamo però – sottolinea Turco – convinti che la differenza tra la propaganda e l'impegno amministrativo stia proprio nei fatti, negli interventi realizzati e nei risultati che, passo dopo passo, stanno prendendo forma. La nostra amministrazione non si sottrae alle responsabilità e non ha paura delle critiche, purché siano costruttive e basate sulla realtà».

«Quello che non possiamo accettare è che si cerchi di riscrivere la storia di un quartiere dimenticando le responsabilità di chi, quando aveva la possibilità di intervenire, non è riuscito a produrre i risultati che oggi altri hanno realizzato e che si vogliono oscurare. Non si può, strumentalmente, disconoscere quegli interventi che finalmente hanno avviato un nuovo corso. E i cittadini meritano rispetto, verità e risposte concrete e non si lasceranno abbindolare dalle polemiche o dalle ambizioni elettorali. La loro intelligenza e capacità di discernimento - conclude - li guiderà nella giusta direzione».