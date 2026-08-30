A Castrovillari la geografia politica del centrodestra registra una novità rilevante con il consolidamento sul territorio del movimento di opinione guidato dal Generale Roberto Vannacci. Con l’istituzione ufficiale del Comitato numero 2059 prende vita la seconda struttura cittadina di Futuro Nazionale. Alla guida del presidio politico si insedia Roberto Senise, già sindaco di Cassano All'Ionio e capogruppo consiliare provinciale, pronto a mettere sul campo la propria esperienza amministrativa al servizio del nuovo progetto.

Il passaggio formalizza un percorso iniziato nei giorni scorsi, quando Senise ha reso noto l'addio al partito azzurro dopo trent'anni di militanza continua: «La scelta di lasciare Forza Italia, annunciata la settimana scorsa dopo quasi tre decenni di attività, rappresenta un passaggio ponderato e significativo. Si tratta di una decisione maturata al termine di una riflessione approfondita e di un’analisi attenta delle dinamiche sia nazionali che regionali, contesti nei quali ho individuato nella proposta politica del Generale Vannacci la risposta più coerente e un nuovo slancio per il nostro territorio».

L'avvio della nuova sede trova linfa nella sinergia con altre figure del territorio e nel riscontro immediato manifestato dalla comunità: «Un ruolo determinante in questo percorso lo ha svolto l’amico Eugenio Salerno, tra i primi promotori dei comitati nella provincia di Cosenza. Il suo supporto è stato fondamentale per rafforzare un radicamento già evidente dall’aumento delle adesioni e dall’interesse crescente dimostrato dai cittadini che guardano al movimento con fiducia».

La nascita del Comitato 2059 a Castrovillari si inserisce nel quadro generale di radicamento promosso dalla gestione regionale: «Desidero rivolgere un sentito ringraziamento all’Onorevole Domenico Furgiuele, commissario regionale di Futuro Nazionale Calabria. La sua guida sta favorendo un processo di strutturazione politica capace di intercettare e coinvolgere nuove energie e professionalità. Castrovillari può ora contare su due presidi attivi, destinati a rafforzare il ruolo del movimento e a dare voce a una comunità che chiede rappresentanza, ascolto e visione».