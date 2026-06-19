Decine di rappresentanti da Cosenza e provincia hanno partecipato alla due giorni del movimento politico

Una delegazione numerosa proveniente da Cosenza e dalla provincia ha preso parte, il 13 e 14 giugno a Roma, all’assemblea costituente di Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci.

Decine di delegati cosentini hanno partecipato alla manifestazione politica nel corso della quale Vannacci ha presentato il programma del movimento, definendo Futuro Nazionale come una forza di destra, sociale, popolare e nazionale.

Futuro Nazionale, i temi al centro dell’assemblea

Durante la due giorni romana sono stati affrontati diversi temi politici e programmatici. Nel suo intervento, Roberto Vannacci ha ribadito la volontà del movimento di contrastare la cosiddetta cultura woke e di proporre politiche a sostegno della famiglia tradizionale, indicate come risposta al calo demografico.

Al centro del dibattito anche il tema dell’immigrazione irregolare. Futuro Nazionale ha sostenuto la necessità di norme più severe e ha richiamato il concetto di «remigrazione», collegandolo alla posizione del movimento sulla gestione dei flussi migratori e sulla cittadinanza.

Il programma ha toccato inoltre questioni legate alla sicurezza, all’energia, all’occupazione, all’economia, alla sanità pubblica, alla cultura e allo sport. Tra i punti richiamati anche l’accesso alla casa per le giovani generazioni attraverso un piano edilizio e il tema dell’approvvigionamento energetico.

Sicurezza e presenza dello Stato nei territori

Uno degli argomenti centrali dell’assemblea è stato quello della sicurezza. Vannacci ha evidenziato la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine, indicando il rafforzamento del controllo del territorio come una delle priorità del movimento.

Il confronto politico ha riguardato anche il rapporto tra istituzioni, cittadini e comunità locali, con l’obiettivo dichiarato di costruire una rete organizzativa stabile sui territori.

I comitati in provincia di Cosenza

Secondo quanto riferito dal referente cosentino Fabrizio Falvo, in provincia sono già sorti diversi comitati territoriali. Le realtà attive o in fase di strutturazione riguardano Cosenza, Rende, Castiglione, Corigliano Rossano, Castrovillari, Luzzi, Villapiana, Francavilla, Santa Maria del Cedro, Scalea, Praia a Mare, Belvedere, Mottafollone, Cassano Ionio e Santa Caterina Albanese.

Altri comitati sono in fase di formazione nella Valle del Savuto, sul Tirreno, nell’Esaro, sullo Ionio cosentino e in altre aree della provincia.

La città di Cosenza ha partecipato all’assemblea costituente con quattro delegati: il referente avvocato Fabrizio Falvo, Daniele Marchese, Franco Cesario e Giovanni Benincasa.

Gli iscritti del comitato si incontreranno lunedì 22 giugno per discutere dell’esito dell’assemblea costituente e dell’agenda politica dei prossimi mesi.