Il responsabile regionale del partito nega proposte ufficiali o autorizzate all’ex governatore e rimanda al voto del 27 e 28 settembre per le suppletive a Reggio Calabria

«Non abbiamo alcun interesse a commentare le valutazioni politiche di Giuseppe Scopelliti. Sono opinioni legittime, alle quali non riconosciamo però il valore di sentenze sulla destra italiana o calabrese».

Così, in una nota, il responsabile regionale di Futuro Nazionale Domenico Furgiuele.

«C’è invece un passaggio che va chiarito. Scopelliti sostiene di essere stato contattato “sia da Roma, sia localmente” per un suo possibile ingresso in Futuro Nazionale. In qualità di responsabile regionale del partito in Calabria, smentisco categoricamente che siano mai stati avviati contatti ufficiali o autorizzati in tal senso».

«Dopo essermi confrontato con i vertici di Fn – prosegue Furgiuele –, posso affermare che nessuno dei soggetti titolati ad avere voce in capitolo, a livello nazionale e regionale, ha mai conferito ad altri alcun mandato per formulare proposte a Scopelliti. Se qualcuno lo ha fatto, dunque, lo ha fatto a titolo esclusivamente personale e senza alcuna autorevolezza per parlare a nome di Futuro Nazionale».

«Quanto al resto, lasciamo volentieri a Scopelliti le sue analisi. Non lo consideriamo il grande saggio della destra italiana o calabrese e, pertanto, le sue valutazioni non ci turbano e soprattutto non ci interessano. Definisce marginale il movimento del generale Vannacci. Bene. In politica – conclude – a stabilire chi sia marginale non sono le interviste, ma gli elettori. Il 27 e 28 settembre, a Reggio Calabria, lo vedremo».