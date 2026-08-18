A Santa Maria del Cedro struttura senza autorizzazione. A Sangineto contestate irregolarità e sanzioni per oltre 8mila euro

Un parco giochi sequestrato, oltre ottomila euro di sanzioni contestate durante un’ispezione in una discoteca, sei segnalazioni per uso personale di sostanze stupefacenti e tre patenti ritirate. È il bilancio dei controlli straordinari condotti dai carabinieri durante il periodo di Ferragosto lungo la Riviera dei Cedri.

Il dispositivo ha interessato parchi e impianti ricreativi, locali di pubblico spettacolo e strade di accesso ai principali luoghi di intrattenimento dell’Alto Tirreno cosentino.

Il sequestro del parco giochi a Santa Maria del Cedro

Nella mattinata di Ferragosto i militari hanno controllato quattro parchi giochi presenti nel territorio cosentino. Le verifiche hanno riguardato soprattutto il rispetto dei requisiti di sicurezza e delle autorizzazioni previste per l’esercizio delle attrazioni.

A Santa Maria del Cedro, secondo quanto riferito dall’Arma, un’intera struttura ludica è stata sottoposta a sequestro amministrativo e penale perché sarebbe risultata completamente priva del necessario titolo autorizzativo per l’esercizio degli spettacoli viaggianti.

Il gestore dell’attività è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Paola. Il provvedimento dovrà essere sottoposto alle successive verifiche previste dalla legge.

Il controllo nella discoteca di Sangineto

Durante la notte di Ferragosto l’attività si è spostata a Sangineto, dove i carabinieri della Stazione locale, insieme al personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nas di Cosenza, hanno effettuato un’ispezione all’interno di una discoteca.

Nel corso del controllo sarebbe stata accertata la presenza di un lavoratore non regolarmente assunto. Gli operatori avrebbero inoltre rilevato la mancata adozione di adeguate misure di protezione contro i rischi elettrici e l’assenza del manuale di autocontrollo Haccp.

Al legale rappresentante sono state contestate violazioni penali e amministrative, con sanzioni pecuniarie per complessivi 8.456,28 euro. È stata inoltre disposta la chiusura immediata di tre locali utilizzati come deposito, ritenuti privi dei requisiti igienico-sanitari minimi.

Sei segnalazioni per droga e tre patenti ritirate

Il dispositivo ha interessato anche le strade di accesso ai locali di intrattenimento. Sei persone sono state segnalate alla Prefettura di Cosenza ai sensi dell’articolo 75 del Dpr 309 del 1990, relativo alla detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. Si tratta di un procedimento di natura amministrativa.

Tre automobilisti sono stati invece sanzionati ai sensi dell’articolo 186 del Codice della strada per guida sotto l’influenza dell’alcol. Per tutti è scattato il ritiro immediato della patente.

Verifiche estese lungo la Riviera dei Cedri

I controlli rappresentano la prosecuzione delle ispezioni già condotte nelle settimane precedenti sulle giostre presenti a Diamante. L’attività è stata progressivamente estesa dai carabinieri di Scalea alle installazioni ricreative presenti lungo la Riviera dei Cedri.

L’obiettivo dichiarato è verificare il rispetto delle condizioni di sicurezza nei luoghi frequentati da bambini e adolescenti, oltre a prevenire lo spaccio di droga e le condotte pericolose sulle strade durante le serate estive.