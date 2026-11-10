Il sindaco di San Demetrio Corone commenta l’incontro con il Capo dello Stato italiano e il Presidente dell’Albania: «La lingua arbëreshe è il nostro futuro»

«Una giornata storica e carica di significato per la nostra comunità e per tutti i Comuni italo-albanesi». Con queste parole il sindaco di San Demetrio Corone e commissario della Fondazione Istituto Regionale per la Comunità Arbëreshe di Calabria Ernesto Madeo, commenta l’incontro di ieri mattina al Quirinale con il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella e il Presidente della Repubblica d’Albania Bajram Begaj.

L’udienza ha riunito i due Capi di Stato e la delegazione dei sindaci dei territori italo-albanesi per confermare il legame profondo di “vellamja” (fratellanza) che unisce le due sponde dell’Adriatico. Al centro dell’incontro, il tema della salvaguardia linguistica come priorità per i giovani e per il futuro dei nostri territori. «Ringrazio il Presidente Mattarella – dichiara Ernesto Madeo – per le sue parole.

Ha citato la visita a Piana degli Albanesi del 2024 e quella di otto anni fa proprio a San Demetrio Corone con l’allora Presidente Meta, quando celebrammo i 550 anni dalla morte di Giorgio Castriota Scanderbeg. Ha ricordato che le nostre comunità sono una storia di accoglienza e integrazione riuscita, che custodisce e arricchisce l’Italia.

E ha ricordato figure che per noi sono fondamentali: da Francesco Crispi ad Anselmo Lorecchio. Parole che ci danno forza. Quando il Presidente ricorda l’art. 6 della Costituzione e la Legge 482/99 sulla tutela delle minoranze linguistiche, ci ricorda che il nostro lavoro quotidiano nelle scuole, nelle feste, nella lingua, nei costumi, non è folklore, ma presidio di democrazia e di pluralismo.

Nel suo intervento, il Presidente albanese Begaj ha rivolto un ringraziamento pubblico a Ernesto Madeo, evidenziando il lavoro concreto portato avanti da sindaco e commissario della Fondazione a tutela della cultura e dell’identità arbëreshe. «Voglio rivolgere – prosegue Madeo – un ringraziamento particolarmente sentito al Presidente Begaj. La sua vicinanza alla nostra comunità è costante e sincera.

Lo ringrazio per aver voluto ricordare, nel suo intervento, gli incontri avuti con me, un’attenzione che onora me e tutta la nostra cittadina e l’Arbëria intera. Ringrazio il Presidente Begaj per le parole generose e per l’attenzione verso l’impegno che stiamo mettendo ogni giorno sul nostro territorio. Accogliamo e facciamo subito nostro l’appello del Presidente Begaj, condiviso pienamente dal Presidente Mattarella: la tutela della lingua arbëreshe deve essere la nostra rotta. Come Amministrazione e come Fondazione continueremo a lavorare con azioni concrete perché la nostra lingua rimanga viva nelle scuole, nelle famiglie e nella vita di tutti i giorni».