Chiara Secola torna sulla vicenda del marito, adulto con ADHD in terapia con Medikinet, che durante un soggiorno in Calabria non riuscì a ottenere la prescrizione nonostante un piano terapeutico rilasciato in Toscana. Dopo le segnalazioni sono arrivati l’intervento del Dipartimento Salute, un’interrogazione e una mozione in Consiglio regionale. Ma per la famiglia il nodo resta aperto

Era cominciato tutto con una necessità apparentemente ordinaria: proseguire una terapia già prescritta mentre ci si trova temporaneamente in un’altra regione. Per una famiglia, però, quella necessità si è trasformata in un percorso fatto di rifiuti, indicazioni discordanti e passaggi burocratici, fino alla decisione di rientrare in Toscana per ottenere il farmaco.

A distanza di mesi, Chiara Secola torna a chiedere attenzione sulla vicenda del marito, adulto con ADHD regolarmente in cura con Medikinet, e soprattutto su ciò che è accaduto dopo le prime denunce pubbliche.

Perché, sostiene, il caso personale ha finito per mettere in luce un problema più ampio: la continuità terapeutica per gli adulti con ADHD che si trovano in Calabria e la possibilità concreta di accedere ai farmaci prescritti.

Il piano terapeutico c’era, la prescrizione no

Durante un soggiorno in Calabria, racconta Secola, il marito era in possesso di un piano terapeutico regolarmente rilasciato in Toscana. Nonostante questo, non sarebbe riuscito a ottenere sul territorio la prescrizione necessaria per continuare la terapia.

«Ci siamo trovati davanti a un percorso fatto di rifiuti, informazioni contrastanti e difficoltà burocratiche, fino alla necessità di rientrare in Toscana per risolvere una situazione che non avrebbe mai dovuto verificarsi».

Da qui la decisione di presentare segnalazioni formali all’Asp di Cosenza, protocollate l’8 e il 10 settembre 2026.

Il caso arriva alla Regione

Secondo quanto riferito dalla famiglia, alle segnalazioni è seguita una risposta del Dipartimento Salute della Regione Calabria, che avrebbe rilevato criticità operative e chiesto chiarimenti all’Asp di Cosenza sulla disponibilità e distribuzione delle Ricette Ministeriali a Ricalco, necessarie per la prescrizione del farmaco.

La questione è poi arrivata anche in Consiglio regionale.

Il consigliere Ferdinando Laghi ha presentato l’interrogazione numero 184 sulla continuità terapeutica e sull’accesso ai farmaci per l’ADHD, mentre con la mozione numero 56 è stata avanzata la proposta di istituire centri regionali di riferimento per la diagnosi e la cura dell’ADHD, anche nella popolazione adulta.

Passaggi che, per Secola, dimostrano come il problema non possa essere liquidato come un semplice incidente burocratico.

«Gli sviluppi ci sono stati, ma il problema non è risolto»

È proprio su questo punto che la famiglia torna oggi a chiedere attenzione.

«Avevo raccontato pubblicamente quanto accaduto non soltanto per tutelare mio marito, ma perché ero convinta che dietro la nostra esperienza ci fosse un problema molto più ampio», spiega Secola. E aggiunge che gli sviluppi istituzionali successivi, pur importanti, non equivalgono ancora a una soluzione concreta.

La famiglia continua infatti a recarsi regolarmente in Calabria e teme che la stessa difficoltà possa ripresentarsi.

«Non possiamo considerare normale che una persona debba temere di interrompere una terapia farmacologica perché si trova in una regione diversa da quella in cui è seguita».

Il problema degli adulti con ADHD

La vicenda apre inoltre un capitolo che va oltre la mobilità tra regioni.

Secola richiama l’attenzione sulle persone adulte con ADHD che vivono stabilmente in Calabria e che necessitano di percorsi di diagnosi, presa in carico specialistica e accesso alle terapie.

La domanda posta alle istituzioni è semplice quanto sostanziale: come viene garantita realmente la continuità terapeutica quando i percorsi previsti sulla carta incontrano ostacoli nella pratica?

Da qui la richiesta di verificare quali risposte siano state fornite dall’Asp e dalla Regione dopo le interrogazioni e le segnalazioni e quali interventi siano stati concretamente adottati.

«Non cerco visibilità personale – precisa Secola –. Chiedo che venga mantenuta alta l’attenzione su un problema sanitario che coinvolge persone reali e famiglie che hanno diritto a non essere lasciate sole».

E conclude con un’immagine che riassume il senso del suo nuovo appello: «A volte raccontare una storia serve ad accendere i riflettori. Ma continuare a raccontarla serve a impedire che quei riflettori si spengano prima che qualcosa cambi».