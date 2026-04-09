Partita da Marsiglia il 4 aprile, la missione promossa da Thousand Madleens to Gaza insieme alla Freedom Flotilla Coalition è pronta a toccare anche l’Italia. Le imbarcazioni, impegnate in un viaggio dal forte significato politico e umanitario, faranno scalo prima a Napoli e successivamente a Cetraro, prima di riprendere la navigazione verso Gaza.

Il primo approdo pubblico nel nostro Paese è fissato tra il 10 e il 12 aprile nel porto di Napoli, dove sono in programma incontri, momenti di confronto e iniziative con istituzioni, associazioni e cittadini. L’obiettivo dichiarato dagli organizzatori è quello di rilanciare il valore dei porti del Mediterraneo come spazi di dialogo, solidarietà e cooperazione tra i popoli.

Subito dopo sarà la volta di Cetraro, indicata come successiva tappa della Flottiglia. L’arrivo è previsto indicativamente per mercoledì 15 aprile e la permanenza dovrebbe protrarsi per circa una settimana, prima della ripartenza verso la Striscia di Gaza. La scelta del porto tirrenico non è casuale, ma viene legata sia alla tradizione di accoglienza della città sia al suo valore simbolico in contrapposizione all’impiego delle infrastrutture territoriali per scopi riconducibili alla logistica militare.

A bordo delle venti imbarcazioni ci saranno beni di prima necessità e strumenti destinati a sostenere la vita quotidiana della popolazione palestinese. Il carico comprende barche da pesca, sementi, impianti per l’irrigazione, materiale scolastico, strumenti artistici, kit per il ricamo tradizionale e prodotti igienico-sanitari. Si tratta di aiuti raccolti grazie a una mobilitazione internazionale nata dal basso e sostenuta attraverso campagne di solidarietà.

Il commento di Aieta

Sul tema è intervenuto anche il sindaco Giuseppe Aieta, che ha accolto con favore l’annunciato approdo della missione: «Il nostro porto, da sempre luogo di passaggi e di storie, si prepara ad accogliere nuove presenze: 20 imbarcazioni e 250 cittadini mossi da una missione umanitaria. Chiedo alla comunità di essere, come sempre, all’altezza della sua tradizione: Cetraro “Terra di Pace”, come recita il nostro Statuto, accoglierà la Flottiglia a braccia aperte».