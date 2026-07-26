La parlamentare cosentina della Lega: «Il mio è un giudizio politico. Il centrodestra esca dalle logiche di contrapposizione e vada oltre parlando con i movimenti civici culturali»

La stagione balneare è già cominciata, ma tutti sanno che settembre e ottobre saranno i mesi in cui si porranno le basi per l’attesa campagna elettorale delle Amministrative di Cosenza. in tal senso, la parlamentare della Lega Simona Loizzo ha inviato un messaggio a mezzo stampa agli alleati del centrodestra. Ha espresso da un lato il desiderio di rendere più eterogenea la coalizione coinvolgendo associazioni e movimenti civici, dall’altro ha espresso un giudizio negativo sul sindaco e sulla squadra di governo di Franz Caruso.

«Io ho stima personale del sindaco di Cosenza e il mio giudizio è politico – ha precisato nel suo intervento -. Ritengo che la sua esperienza amministrativa sia stata un insuccesso che però riguarda non solo lui, ma tutto il centrosinistra. Serve uno scatto di orgoglio per dare alla città una visione che il centrosinistra non sembra avere. Tutto questo significa restituirle orgoglio, prestigio, progetti e utopie».

«In questo senso – la ricetta proposta da Simona Loizzo - il centrodestra deve andare oltre, parlando con i movimenti civici culturali e con le aree diffuse della sinistra che non condividono questo percorso. Dobbiamo recuperare il senso sociale e per questo insisto sulla questione degli idonei e della legge da approvare. Così come dobbiamo uscire dalle secche di contrapposizioni, cercando di interpretare quei bisogni inespressi che sono fondamentali per capire il futuro di Cosenza. Le città si rilanciano unendo le forze progettuali e non nelle mere contrapposizioni».