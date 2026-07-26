I due giovani calciatori cresciuti nel vivaio sardo verso il trasferimento in Calabria dopo le esperienze con Cerignola e Primavera. Si tratta di un portiere e di uno stopper

Si rinnova il legame di calciomercato tra Cagliari e Cosenza per la valorizzazione dei giovani profili della società sarda. Dopo le operazioni relative a Kourfalidis e Pintus nelle stagioni passate, la società calabrese punta ad attingere nuovamente dal vivaio rossoblù per rinforzare la rosa in vista del campionato di Serie C. I nomi sul tavolo sono quelli del portiere Velizar Iliya Iliev e del difensore Andrea Cogoni.

Il ds Lucioni sta quindi operando a 360 gradi e di recente sono stati ufficializzati Almaviva, D’Alena e Pozzi. Come anticipato qualche giorno fa, ha in mano anche lo stopper Razvan Pascalau. Difensore di nazionalità rumena, classe 2004, ha giocato durante l’ultima stagione nella Serie B rumena con il CS Dinamo Bucarest, non riuscendo ad evitare la retrocessione in terza serie. Il difensore è però di proprietà dell’FC Dinamo Bucarest, squadra della massima serie rumena. E’ tornato in patria dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili del Lecce, dal 2020 al 2024, laureandosi campione d’Italia proprio con Coppitelli in panchina nel 2023. Pronto per lui un contratto triennale con i lupi.

Calciomercato Cosenza, piacciono Iliev e Cogoni del Cagliari

Iliev, estremo difensore bulgaro, ha già maturato esperienza tra i professionisti nel corso dell'ultima annata disputata con la maglia dell'Audace Cerignola. Il classe 2005 ha collezionato 24 presenze nel girone di campionato, a cui si aggiungono un'apparizione nei playoff e due gettoni in Coppa Italia di C. Per Cogoni si tratterebbe invece dell'esordio assoluto tra i grandi. Il difensore è reduce da una stagione da titolare nel campionato Primavera 1 con il Cagliari, durante la quale è sceso in campo 29 volte mettendo a segno un gol e mettendo a referto quattro assist.