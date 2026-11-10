Gli incarichi ricoperti da Luciano Vigna e la loro compatibilità sono al centro di un’interrogazione alla Giunta regionale della Calabria presentata da Elisa Scutellà, capogruppo del Movimento 5 Stelle, e sottoscritta da tutti gli altri capigruppo di minoranza. L’opposizione chiede di conoscere gli atti, le autorizzazioni e le verifiche alla base della contemporanea attribuzione di ruoli nella Presidenza della Regione, in Arrical e nelle società aeroportuali Sacal e Sacal Ground Handling.

L’iniziativa solleva inoltre il tema della concentrazione degli incarichi di vertice e della distinzione tra funzioni istituzionali, indirizzo politico e autonomia gestionale.

I quattro incarichi richiamati nell’interrogazione

Secondo quanto riportato nell’atto, alla data del 23 settembre 2026 fonti istituzionali indicavano Vigna contemporaneamente come capo di Gabinetto della Presidenza della Regione Calabria, direttore generale di Arrical, presidente del consiglio di amministrazione di Sacal e presidente del consiglio di amministrazione di Sacal Ground Handling.

L’interrogazione ripercorre anche gli incarichi ricoperti negli anni precedenti, tra cui la direzione della Fondazione Calabria Film Commission e il ruolo di commissario di Arrical, seguito da quello di direttore generale.

Nel luglio 2026, ricostruisce la nota, Vigna è diventato presidente del consiglio di amministrazione di Sacal e, contestualmente, della controllata Sacal Ground Handling, che si occupa dell’assistenza a terra dei passeggeri.

Le domande su compatibilità e autorizzazioni

I firmatari chiedono quali atti amministrativi e quali motivazioni abbiano consentito il mantenimento contemporaneo degli incarichi di capo di Gabinetto e direttore generale di Arrical.

Un secondo punto riguarda le verifiche svolte per accertare l’assenza di situazioni di incompatibilità, inconferibilità o potenziale conflitto d’interessi. L’opposizione domanda inoltre quali autorizzazioni siano state rilasciate per lo svolgimento simultaneo degli incarichi, da quali soggetti e sulla base di quali valutazioni.

Si tratta di richieste di chiarimento rivolte alla Giunta: l’interrogazione pone la questione della compatibilità dei ruoli, senza che dalla nota emerga un accertamento di irregolarità.

La richiesta di criteri contro la concentrazione dei ruoli

Richiamando le funzioni strategiche esercitate da Sacal e Arrical nei settori della mobilità e dell’ambiente, i capigruppo chiedono infine se la Giunta ritenga opportuno adottare criteri e indirizzi per evitare un’eccessiva concentrazione di incarichi apicali nella stessa persona.

La finalità indicata dai firmatari è rafforzare la trasparenza, l’autonomia gestionale e la distinzione rispetto alle funzioni istituzionali.