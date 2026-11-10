Giacomo Calò, ex centrocampista del Cosenza, è una delle sorprese più belle di questa prima parte di stagione in Serie A. Rendimento super per il classe 1997 con 5 gol ed un assist finora, che si è raccontato a La Gazzetta dello Sport, ricordando un aneddoto che riguarda i suoi anni in rossoblù e che, chissà, avrebbe forse potuto cambiare la storia recente dei lupi se fosse andata diversamente.

Le parole di Calò ed il suo addio ai rossoblù

«E' stato decisivo anche per la mia permanenza a Frosinone. Mi voleva già a Cosenza qualche anno fa, ma ero stato appena venduto. Stavo per andare alla Samp, lui mi ha preso da parte e mi ha detto “rimani qui”. Sono rimasto anche per lui per giocarmi la Serie A». Giacomo Calò infatti fu ceduto nel luglio del 2024 dal Cosenza al Cesena. Alvini, che in carriera ha sempre avuto un regista con quelle caratteristiche nelle sue squadre, era stato nominato poche settimane prima come nuovo allenatore dei lupi. All’epoca nemmeno il tentativo del tecnico toscano riuscì ad impedire l’addio di Calò che salutò la Calabria dopo due stagioni. Quell’anno fu anche l’ultimo del Cosenza in Serie B. E chissà quale sarebbe stata la storia se il centrocampista fosse rimasto in rossoblù insieme ad Alvini...