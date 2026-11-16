I Democratici Progressisti Meridionalisti avviano da Mendicino le nomine dei coordinatori cittadini. A Corigliano-Rossano, i locali di via Torino 12 ospiteranno sia la segreteria cittadina sia il coordinamento provinciale guidato da Ranieri Filippelli

I Democratici Progressisti Meridionalisti (DPM) hanno nominato Antonio Musca coordinatore cittadino di Mendicino. È da questo comune che il partito avvia le nomine dei responsabili locali. Musca ha indicato come primo obiettivo la creazione di un punto di ascolto per i residenti.

Nato nel 1984, Musca vive a Mendicino dal 2013. Dal 2008 al 2013 è stato consigliere comunale a Castrolibero. Fa parte dell’esecutivo provinciale Cobas e segue la vertenza Konecta anche come dipendente del gruppo, dopo aver lavorato per Abramo.

«Ho scelto di restare in Calabria perché credo profondamente nelle potenzialità della nostra terra e nella dignità dei suoi lavoratori», ha dichiarato Musca. «A Mendicino lavoreremo fin da subito per costruire un punto di ascolto aperto a tutti i cittadini, mettendo al centro i temi del lavoro, dei diritti, dello sport e della meritocrazia, convinti che il cambiamento vero parta dal basso e dall’impegno quotidiano nelle nostre comunità».

Il prossimo appuntamento del partito è a Corigliano-Rossano. Domenica 22 novembre alle 17, in via Torino 12, a Rossano Scalo, sarà inaugurata la segreteria cittadina. Gli stessi locali ospiteranno il coordinamento provinciale dei DPM, guidato dal commissario Ranieri Filippelli.

«La nomina di Antonio Musca a Mendicino e l’apertura della nuova sede provinciale a Corigliano-Rossano segnano due tappe decisive nel nostro progetto di radicamento territoriale», ha dichiarato Filippelli, invitando cittadini, simpatizzanti e amministratori all’inaugurazione.