Il 20 e 21 novembre il centro storico di Montalto Uffugo ospiterà «Sapori d’Autunno – Montalto Wine Fest». Entrambe le giornate inizieranno alle 18 e avranno al centro l’anteprima del XX Salone nazionale del vino novello, ospitata nella Fondazione Marini Marigliano. Il programma serale prevede il concerto dei Mosaiko venerdì e lo spettacolo comico di Uccio De Santis sabato, entrambi alle 22.

Venerdì l’apertura si dividerà tra due luoghi. Alle 18, in piazza F. De Munno, i rievocatori di La Via Popilia, Lege x Fretensis, Tempio di Iside e Confraternita della Frittola calabrese – La Quadara daranno inizio alla festa con l’accensione del fuoco sacro e le danze popolari, accompagnati dalla Quadriglia di Longobucco. Alla stessa ora, nel salone della Fondazione Marini Marigliano, il Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello aprirà l’anteprima del Salone.

Alle 19.30 l’appuntamento si sposterà in piazza Luigi Palopoli per il convegno «Oro e Rubino. L’eccellenza dei territori tra tradizione e futuro». Dopo i saluti del sindaco Biagio Faragalli, interverranno il sommelier Giuseppe Palmieri, lo chef Enzo Barbieri e la consigliera regionale Elisabetta Santoianni. Sarà poi ARSAC a guidare la masterclass sull’olio extravergine di oliva. In serata, i rievocatori di La Via Popilia porteranno in scena il Banchetto romano alle 21.30, mezz’ora prima del concerto dei Mosaiko.

Sabato gli stand enogastronomici apriranno alle 18, quando riprenderà anche l’anteprima del Salone. Alle 18.30, in piazza Luigi Palopoli, si parlerà del suino nero di Calabria e sarà presentata la mozione «Salva Novello». Dopo il saluto del sindaco, il confronto coinvolgerà Ferdinando Morelli, presidente di La Via Popilia, Tommaso Caporale, direttore del Nuovo Istituto nazionale del vino e dell’olio novello, Piero Laratta per AMIRA, Rosario Branda per l’Accademia Italiana della Cucina e l’enologo Vincenzo Ippolito. Durante l’incontro saranno premiati gli studenti vincitori del concorso «Miglior novello aspirante sommelier».

Per chi avrà perso la rappresentazione del venerdì, il Banchetto romano tornerà in scena sabato alle 20.30. Alle 22 sarà la volta di Uccio De Santis con «Stasera con Uccio», mentre dalle 23 il festival si chiuderà con il DJ set.