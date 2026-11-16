Parte dalla DB Rossoblù, capolista del campionato di Eccellenza calabrese, il nuovo progetto calcistico per la città di Cosenza. A presentarlo saranno gli imprenditori e i professionisti che hanno scelto di mettere insieme risorse e idee per sostenere il percorso sportivo della squadra. L’appuntamento è per martedì 17 novembre alle 17.30 al Cinema Italia. Alla conferenza stampa parteciperà anche Michele Padovano, ex attaccante del Cosenza, oggi commentatore Sky Sport.

Ad annunciare la presenza di Padovano è stato Alfredo Citrigno, imprenditore della sanità privata calabrese che sostiene l’iniziativa. Su Facebook ha pubblicato due fotografie: nella prima è un bambino in campo con la bandiera del Cosenza, nella seconda è accanto al calciatore per cui faceva il tifo.

«In questi scatti ci sono le emozioni di ieri, le ambizioni di oggi e la voglia di contribuire a costruire qualcosa di importante per la mia Cosenza», ha scritto Citrigno. Poi il riferimento all’ex rossoblù: «Michele Padovano è stato per me un idolo e mi piace pensare che nulla succede per caso. Domani sarà presente anche lui alla conferenza stampa di presentazione del nuovo progetto sportivo». Definita la questione stadio: c’è l’ok del Comune all’utilizzo dello stadio Marulla.