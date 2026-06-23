Il panorama socio-politico di Cassano allo Ionio e dell'intera area della Sibaritide si arricchisce di una nuova realtà. Quattro giovani cittadini del territorio, Pasquale Varcasia, Sara Russo, Antonio Strigaro e Leonardo Palopoli, hanno unito le proprie forze per dare vita a "Radici e Futuro", un'associazione politico-culturale che punta a stimolare il coinvolgimento attivo della cittadinanza, rivolgendo un'attenzione particolare alle nuove generazioni. Forti anche di esperienze politiche diverse, hanno inteso unire le forze per la voglia di essere strumenti a disposizione del territorio. L'obiettivo dichiarato dai promotori, infatti, è quello di creare uno spazio inclusivo dedicato al confronto e alla crescita collettiva. Il raggio d'azione del sodalizio si svilupperà attraverso eventi pubblici, dibattiti e percorsi di approfondimento culturale, affiancati da un monitoraggio costante sull'operato delle istituzioni e sull'evoluzione delle dinamiche locali.

Durante l'assemblea costitutiva, i soci fondatori hanno affidato la presidenza a Pasquale Varcasia. Già candidato alle ultime elezioni amministrative, Varcasia è una figura nota a livello locale per le sue battaglie civiche e l'impegno profuso negli anni sul fronte della cittadinanza attiva. Il direttivo può contare su un bagaglio di competenze amministrative e politiche consolidato. Tra i fondatori spicca infatti Sara Russo, attuale consigliera comunale di minoranza ed ex assessore del Comune di Cassano allo Ionio, la cui esperienza è considerata un pilastro strategico per la neonata associazione. Insieme a lei c'è Antonio Strigaro, già consigliere comunale e figura storicamente radicata nel tessuto sociale della popolosa frazione di Sibari, dove si è distinto per il supporto costante alle iniziative civiche della comunità. Il quadro dei soci promotori si chiude con Leonardo Palopoli, animato dalla medesima volontà di offrire al territorio un luogo inedito di aggregazione e dibattito.

I fondatori tengono a precisare che "Radici e Futuro" rifiuta qualsiasi etichetta o colore politico, proponendosi come un laboratorio libero e accessibile a chiunque desideri apportare idee ed esperienze. Al centro del progetto c'è esclusivamente il benessere della comunità, da perseguire superando le storiche frammentazioni geografiche. Uno dei traguardi principali dell'associazione è la promozione di un'immagine unitaria di Cassano allo Ionio, capace di valorizzare il centro cittadino così come le sue diverse frazioni, senza alcuna disparità. «La crescita e lo sviluppo del territorio possono realizzarsi soltanto attraverso una visione comune, capace di superare divisioni e campanilismi, rafforzando il senso di appartenenza a un’unica grande comunità», spiegano dall'associazione, individuando nel rispetto delle differenti sensibilità e nel metodo democratico le fondamenta del proprio operato. La sfida per il domani è già aperta con l'appello a tesserarsi e a collaborare che è esteso a tutti i residenti, a prescindere dalle rispettive estrazioni culturali, sociali o politiche. La scommessa di "Radici e Futuro" si basa sulla certezza che le sorti di Cassano e della Sibaritide debbano essere tracciate mediante la responsabilità e il contributo diretto di ogni singolo cittadino.