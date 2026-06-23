Gli importanti interventi di riqualificazione e restauro, che hanno ridato splendore alla struttura, sono stati realizzati grazie a un finanziamento della Regione Calabria

Una giornata di grande fede, emozione e straordinaria partecipazione di fedeli ha segnato la solenne riapertura della Chiesa in Contrada Vigne del comune di Castrovillari. Dopo un lungo e atteso periodo di lavori, l'edificio sacro è stato finalmente restituito alla comunità e ai tantissimi fedeli che hanno vissuto l'attesa con commossa trepidazione. Gli importanti interventi di riqualificazione e restauro, che hanno ridato splendore alla struttura, sono stati realizzati grazie a un finanziamento della Regione Calabria, un tassello fondamentale per la salvaguardia del patrimonio storico e religioso del territorio.

Il momento più toccante della giornata si è consumato nel piazzale antistante il luogo di culto. È qui che la comunità, guidata dal Parroco Don Pietro Martucci, ha accolto con profonda devozione e palpabile commozione il rientro della Statua della Madonna nella Sua casa. Uno scroscio di applausi e lacrime di gioia hanno accompagnato l'ingresso del venerato simulacro all'interno della navata rinnovata. Subito dopo, la Solenne Concelebrazione Eucaristica, presieduta da Mons. Francesco Savino, Vescovo della Diocesi di Cassano all’Ionio e vice presidente della CEI. Durante l'omelia, il presule ha sottolineato il valore non solo materiale, ma spirituale e sociale della riapertura. Mons. Savino ha poi proceduto all'inaugurazione ufficiale e alla benedizione solenne dei locali rinnovati.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili e religiose, la cui presenza ha testimoniato la vicinanza delle istituzioni a un momento tanto significativo per l'intera comunità. La Chiesa in Vigne torna così a essere il punto di riferimento spirituale del quartiere e della città, pronta ad accogliere nuovamente i momenti di preghiera, di aggregazione e di vita dei fedeli di Castrovillari.