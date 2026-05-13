Roberto Occhiuto è il presidente di Regione del Sud più apprezzato dagli italiani e si piazza al terzo posto nella classifica nazionale del gradimento dei governatori. Secondo il sondaggio Swg per Ansa, il governatore della Calabria raggiunge il 53% dei consensi, in crescita di un punto rispetto al 2025.

Davanti a lui solo due presidenti del Nord a guida Lega: Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, primo con il 65%, e il veneto Alberto Stefani, secondo con il 58%.

Nella top five trovano spazio altri due presidenti del Mezzogiorno: Antonio Decaro, presidente della Puglia, quarto con il 51%, e Roberto Fico, governatore della Campania, quinto con il 47%.

Dopo i primi cinque posti della classifica Swg sul gradimento dei presidenti di Regione, al sesto posto si collocano a pari merito Michele De Pascale (Emilia-Romagna) e Stefania Proietti (Umbria), entrambi al 45%, anche se la governatrice umbra registra il calo più marcato rispetto al 2025 con otto punti in meno. Seguono Eugenio Giani (Toscana) al 42% (-5), Alberto Cirio (Piemonte) al 40% (-2), Marco Bucci (Liguria) e Francesco Acquaroli (Marche) al 37%, con il presidente marchigiano stabile rispetto allo scorso anno. Più indietro Attilio Fontana (Lombardia) al 35%, senza variazioni, e Marco Marsilio (Abruzzo), Alessandra Todde (Sardegna) e Vito Bardi (Basilicata), tutti al 33%, ma con cali rispettivamente di 2, 4 e 6 punti. Chiudono la graduatoria Francesco Rocca (Lazio) al 29% (-2) e Renato Schifani (Sicilia) al 25%, stabile rispetto alla precedente rilevazione.