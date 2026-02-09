Ieri mattina senza esito un primo incontro tra le forze progressiste. Avs e Psi freddi sull’inquilino di Palazzo dei Bruzi, mentre per Iacucci (Pd) è la soluzione giusta

Resiste la candidatura di Franz Caruso alla Provincia di Cosenza, ma perla validazione sarà necessario almeno un altro incontro previsto per oggi pomeriggio. Ieri mattina nella sede della Federazione del Partito Democratico i partiti di centrosinistra si sono riuniti per fare il punto. In sostanza per l’inquilino di Palazzo dei Bruzi spinge una parte di Pd, specialmente Franco Iacucci che ha coordinato i lavori e che da giovedì scorso è il referente democrat per la composizione delle liste insieme a Giuseppe Peta e Sergio De Simone. Contraria Avs, freddo (eufemismo) il vertice del PSI: chiedono una candidatura convintamente unitaria e di vagliare alternative.

Della discussione anche M5S, Italia Viva e i Democratici Progressisti di Francesco De Cicco, che ha partecipato alla riunione così come il segretario Pd Matteo Lettieri. Il segretario regionale del PSI Luigi Incarnato era in compagnia del dirigente Gianni Papasso, il segretario regionale di AVS Fernando Pignataro di Maria Pia Funaro. A rappresentare il Movimento 5 Stelle il coordinatore provinciale Giuseppe Giorno, mentre per Italia Viva c’era il commissario provinciale Gianmarco Manfrinato.

Ad oggi non c’è altra disponibilità registrata oltre a quella del sindaco di Cosenza, motivo per il quale il Pd rappresentato da Iacucci vorrebbe procedere con l’ufficializzazione del nome. Di contro, è stata chiesta un’ulteriore verifica tra i primi cittadini dei comuni medio-piccoli che potrebbero avere le medesime ambizioni. Se nel pomeriggio o al massimo in 24-48 ore non salteranno fuori candidature alternative, toccherà a Caruso. Le liste, invece, sono già in fase di redazione: gli aspiranti consiglieri non mancano.