L’Assessore Pasquale Sconosciuto comunica di aver trasmesso ad Calabria Verde la nuova richiesta di convenzione per la pulizia dei fiumi di competenza comunale. Un percorso avviato nel 2022 con la prima convenzione, che ha consentito un importante intervento di manutenzione e messa in sicurezza dei corsi d’acqua, e proseguito negli anni 2023 e 2024 con ulteriori interventi di pulizia, fino all’ultima attività svolta nel 2025.

«Un impegno che porto avanti con determinazione sin dal primo giorno - sottolinea l’Assessore Sconosciuto - con l’obiettivo di garantire sicurezza, prevenzione e tutela del territorio. Ringrazio l’azienda Calabria Verde per la sinergia e la collaborazione dimostrate in questi anni, che hanno reso possibile un lavoro concreto ed efficace».

L’Assessore rivolge inoltre un appello ai Comuni limitrofi - Rende, Zumpano, Castrolibero e Dipignano - affinché aderiscano, per i tratti di rispettiva competenza, alla richiesta di convenzione, così da consentire un intervento coordinato e organico. «Soltanto attraverso una sinergia istituzionale concreta possiamo garantire una pulizia completa, un lavoro accurato e la massima sicurezza per i nostri fiumi e per l’intero territorio».